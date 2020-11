Hamburg. Es ist Wochenende und das Wetter spielt mit. Was gibt es Besseres? Die Hamburger können sich freuen. Denn sie kommen in den Genuss von Sonnenschein und für den November schön warmen Temperaturen. Die Meteorologen versprechen für Sonntag ein angenehmes Klima in der Hansestadt. Anschließend soll es allerdings wieder schlechter werden. Also heißt es genießen, durchatmen und so aufgetankt in eine dann eher graue und regnerische Woche starten.

Meteorologe: Schöner Gesamteindruck nach dem trübem Wetter

So soll das Wetter am Wochenende im Einzelnen sein: Der Sonnabend ist durchwachsen. "Ein Mix aus Wolken und Sonnenschein bei Temperaturen von maximal zwölf Grad", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Aber am Sonntag sei mehr drin. Bis zu fünf Stunden Sonnenschein und 15 Grad Celsius. "Das könnte gerade nach dem eher trüben Wetter der vergangenen Tage einen sehr schönen Gesamteindruck geben", verspricht sich Jung vom Hochdruckgebiet Scott, das derzeit unser Wetter bestimmt.

Kommende Woche wird es in Hamburg unbeständiger

In der kommenden Woche wird Scott allerdings abgedrängt und dadurch wird das Wetter laut Jung unbeständiger. Regen und Wolken erwartet die Hamburger. Zumindest wird es nicht kalt. Neun bis elf Grad Celsius sollen die Temperaturen dann betragen.