Wetter im Norden: Viele Wolken, teilweise Regen

Hamburg/Kiel. Im Norden gibt es am Wochenende viele Wolken und hin und wieder Regen. Am Freitag sollte es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bewölkt und trocken bleiben. Die Temperaturen steigen bis auf elf Grad. Gegen Abend zieht an der Nordsee Regen auf.

Am Samstag wird es der Vorhersage zufolge bei Höchsttemperaturen um die zwölf Grad meist stark bewölkt. Gebietsweise soll es regnen. Am Sonntag gibt es laut DWD wieder dichte Wolken und von Westen aufziehenden Regen. Lediglich im Südosten könne es morgens etwas auflockern. Die Temperaturen erreichen zwischen 13 und 15 Grad.