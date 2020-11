Profi-Golferin Esther Henseleit mit starker erster Runde

Hamburg. Die Hamburger Profi-Golferin Esther Henseleit ist gut in die Saudi Ladies Open gestartet. Die 21-Jährige vom GC Falkenstein liegt bei dem mit einer Million Dollar dotierten Turnier in Saudi-Arabien mit 71 Schlägen auf dem geteilten elften Platz. Auf dem nördlich von Dschidda gelegenen Par72-Kurs des Royal Greens Golf Club verpasste Henseleit am Donnerstag mit vier Birdies und drei Bogeys sogar noch ein besseres Resultat.

Die Führung bei der Veranstaltung der Ladies European Tour übernahm nach dem ersten Tag die Engländerin Georgia Hall mit 65 Schlägen. Die Entscheidung über den Einzug in das Finalwochenende fällt am Freitag.