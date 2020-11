Schmäschke: Spieler sind im Verein stärker abgeschottet

Flensburg. Geschäftsführer Dierk Schmäschke vom Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt hält sich mit Kritik am Deutschen Handballbund wegen Spielabsagen nach den jüngsten Länderspielen zurück. "Dass sich Spieler infizieren, kann auch im Verein passieren", sagte Schmäschke am Mittwoch nach der Absage der für den Abend vorgesehenen Bundesliga-Partie seines Vereins gegen die MT Melsungen.

Die deutschen Nationalspieler Johannes Bitter (TVB Stuttgart) und Marian Michalczik (Füchse Berlin) sind nach den Spielen gegen Bosnien-Herzegowina und Estland positiv getestet worden. Flensburg und Melsungen hatten zusammen sieben Nationalspieler abgestellt. Beide Vereine sind ohne positiven Corona-Fall. "Die Absage ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil die Nationalspieler Kontakt hatten mit den positiv Getesteten", sagte Schmäschke.

Der Geschäftsführer sieht die Spieler in ihren Vereinen jedoch "in einem stärker abgeschotteten Umfeld", als das bei der Nationalmannschaft möglich ist. "Man hat gesehen, welche Risiken solche Reisen quer durch Europa mit sich bringen", betonte Schmäschke und meinte: "Das betrifft uns auch in der Champions League."

Der SG-Verantwortliche hofft, dass die Bundesliga den Spielbetrieb "in irgendeiner Form" aufrechterhalten kann. Schmäschke: "Es war klar, dass wir einige Spiele unter diesen Bedingungen verlegen müssen. Es dürfen nur nicht zu viele werden."