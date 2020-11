THW-Geschäftsführer: Spielverlegung "trifft uns sehr hart"

Kiel. Handballmeister THW Kiel hat den Ausfall der Bundesliga-Partie am Donnerstag gegen die Füchse Berlin beklagt. "Das trifft uns sehr hart", sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Mittwoch. Die Mannschaft sei sehr gut vorbereitet gewesen. "Im Hinblick auf unseren Spielplan bringt uns das in eine sehr schwierige Lage, weil bis Ende des Kalenderjahres im Drei-Tage-Rhythmus gespielt wird. Das heißt, es wird sehr schwierig sein, die Spiele zu platzieren."

Wegen der positiven Corona-Tests bei deutschen Nationalspielern meinte Szilagyi: "Es kommt nicht überraschend, dass nach der Nationalmannschaftswoche Spiele verschoben werden müssen." Dennoch seien Spielverlegungen für alle Clubs "eine große Herausforderung". Ob die darauffolgende Partie des THW am Sonntag beim Bergischen HC stattfinden könne, "werden wir wohl erst einen Tag vorher beantworten können".