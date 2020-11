HFV will Klarheit über Spielbetrieb im Dezember

Hamburg. Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) will seinen Vereinen Klarheit über den Betrieb im Dezember geben. Dafür soll zunächst die Sitzung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder am kommenden Montag abgewartet werden, teilte der HFV am Mittwoch mit. "Hier ist zu bedenken, dass bisher noch nicht klar ist, ob es die staatlichen Verfügungen überhaupt erlauben werden, im Dezember wieder Fußball zu spielen", heißt es. Der HFV wies darauf hin, dass vor einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs mindestens 14 Tage Training möglich sein müssten.

Der HFV hatte in den vergangenen Tagen zwei Video-Konferenzen mit 80 Vereinen geführt. "Es war ein wertvoller und guter Austausch mit unseren Vereinen", sagte Präsident Dirk Fischer. "Wir wissen, dass diese Art der Kommunikation gerade in dieser ungewissen schweren Zeit sehr wichtig ist." Rund ein Drittel der 3100 Mannschaften im HFV spielt in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Aufgrund unterschiedlicher Corona-Verordnungen in den Ländern kann es zu Problemen im Spielbetrieb kommen.