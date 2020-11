Polizei Hamburg fasst mutmaßlichen Serienbrandstifter

Hamburg. Die Polizei Hamburg hat einen mutmaßlichen Serienbrandstifter gefasst. Der 40-Jährige stehe im Verdacht, seit Sommer 2018 mindestens 45 Brandstiftungen im Bereich Hamburg-Schnelsen begangen zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es handelte sich demnach um Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen sowie um das Anzünden von Müllbehältern. In einem Fall griff der Brand eines Müllcontainers auf ein Gebäude an der Holsteiner Chaussee über. Dabei wurde ein Fachmarkt für Tierbedarf komplett zerstört. Eine Passantin und zwei Polizeibeamte wurden damals durch die starke Rauchentwicklung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.