Frauenleiche nach Brand gefunden: Mordkommission ermittelt

Schuby. Nach einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) am Mittwoch ist eine Frauenleiche gefunden worden. Die 41-Jährige wies erhebliche Verletzungen im Kopfbereich und Verletzungen am Oberkörper auf, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war demnach am Vormittag gemeldet worden. Als die Feuerwehr- und Rettungskräfte eintrafen, konnte der 47-jährige Ehemann der Frau aus dem Haus gerettet werden. Seine Frau konnte nur noch tot geborgen werden. Der Mann befand sich zunächst in Lebensgefahr. Welche Umstände zu der Tat geführt haben und welche Rolle der Ehemann einnimmt, war unklar. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.