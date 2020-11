Grund für Löcher auf erneuerter Autobahn 21 unklar

Kiel. Die Ursache der Löcher auf einem sanierten Abschnitt der Autobahn 21 in Schleswig-Holstein bleibt unklar. Gutachter hätten keine eindeutige Ursache ermitteln können, sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Mittwoch. Die Löcher hätten sich nicht vergrößert. Neue Schäden seien aber nicht hinzugekommen.

Eine aufwendige Sanierung des betroffenen Abschnitts zwischen Trappenkamp (Kreis Segeberg) und Stolpe (Kreis Plön) sei nicht nötig, sagte Buchholz auf eine entsprechende Anfrage der SPD-Fraktion im Wirtschaftsausschuss. Das Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde bleibe aber bestehen. Anliegende Gemeinden hätten zusätzlichen Lärmschutz gefordert.

"Zur Überprüfung etwaiger Ansprüche wurden vor wenigen Tagen Messungen der lärmtechnischen Eigenschaften des Fahrbahnbelages vorgenommen", sagte Buchholz. Ergebnisse werden in frühestens sechs Wochen erwartet. "Erst dann können wir endgültig sagen, ob das Tempolimit aufgehoben werden kann oder nicht."

Das Autobahn-Teilstück war erst 2017 erneuert worden. Die Sanierung kostete rund 46 Millionen Euro. Im Januar 2019 waren zunächst auf dem Abschnitt in Richtung Segeberg Löcher in der Fahrbahndecke festfestgestellt worden, später dann auch auf der Fahrbahn in Richtung Kiel. Dort galt deshalb zunächst Tempo 80, mittlerweile 120.