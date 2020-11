Bürgerschaft für Stärkung des Gesundheitsdienstes

Hamburg. Die Hamburgische Bürgerschaft hat sich für eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes über die Corona-Pandemie hinaus ausgesprochen. Ein Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen, in dem der Senat aufgefordert wird, die vom Bund im "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" bereitgestellten Mittel entsprechend zu verwenden, wurde am Mittwoch in den wesentlichen Punkten einstimmig angenommen. Das Geld soll in den Gesundheitsämtern der Bezirke vor allem für mehr Personal und eine bessere IT-Ausstattung verwendet werden.

Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) verwies darauf, dass der Gesundheitsdienst unabhängig von der Pandemie wichtige Aufgaben etwa im Bereich der Prävention, der Kinder- und Jugendgesundheit oder auch der Versorgung psychisch Kranker oder behinderter Menschen übernehme. Die Opposition warf dem rot-grünen Senat vor, den Gesundheitsdienst erst mit der Corona-Pandemie wieder in den Blick genommen zu haben.

Der Bund stellt im Rahmen des "Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" insgesamt vier Milliarden Euro für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen in den Gesundheitsämtern bereit. Für den Personalaufwuchs sind bundesweit 3,1 Milliarden Euro vorgesehen, die den Ländern in sechs Tranchen von 2021 bis 2026 im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt werden. Auf Hamburg entfallen etwa 2,8 Prozent der vier Milliarden Euro, also rund 112 Millionen.