Hamburg. 20 Fahrzeuge, 1,4 Millionen Kilometer und 400.000 Fahrgäste: So fällt die Bilanz des öffentlichen Nahverkehrsprojektes Ioki in Hamburg aus. Nach zweieinhalb Jahren ist das Ergebnis so positiv, dass es weitergehen soll. Wie die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) und die Deutsche Bahn (DB) als Betreiber am Mittwoch mitteilten, wird das Erfolgsmodell um ein weiteres Jahr bis Dezember 2021 verlängert. Zudem soll es ausgebaut werden.

Bislang rollen die Elektroautos durch Lurup, Osdorf und Billbrook, ergänzen hier den Öffentlichen Nahverkehr – und das täglich rund um die Uhr und auf flexiblen Routen. Künftig sollen die Fahrzeuge auch den ÖPNV im Umland stärken.

Ioki startet auch in Ahrensburg, Stormarn und Winsen

Als Teil des Förderprojektes „RealLab HH“ starten Shuttle-Flotten von Ioki wie berichtet auch in Ahrensburg, Stormarn und Winsen. Los geht es Mitte Dezember 2020. Fünf der elektrisch angetriebenen London-Taxis des britischen Herstellers LEVC werden allein in Ahrensburg eingesetzt. Die Fahrzeuge wurden laut Stadtverwaltung bereits bestellt und sollen bis Ende November bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein ankommen.

„Innovative Mobilitätsangebote wie Ioki Hamburg tragen dazu bei, dass mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen und auf ein eigenes Auto verzichten“, sagt Toralf Müller als Geschäftsführer der VHH. Er freut sich, dass das Unternehmen den Fahrgästen in Lurup, Osdorf und Billbrook den flexiblen Shuttle-Service auch weiterhin ermöglichen kann. Michael Barillère-Scholz als Geschäftsführer von Ioki ergänzt: „Ioki Hamburg hat sich als fester Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs etabliert und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz: Über 250 Tonnen CO2 haben die umweltfreundlichen E-Shuttles bereits eingespart."

Verkehr in Hamburg: Das On-Demand-Shuttle-Service-Angebot ioki ist in Lurup/Osdorf und Billbrook bis Ende 2021 verlängert worden.

Foto: Wolfgang Köhler/VHH

Ioki Hamburg nutzen: Voraussetzung App und Handy

Und so funktioniert es: Nutzer registrieren sich für das System. 40.000 haben das laut Unternehmensangaben bislang getan. Einen festen Fahrplan oder Linien gibt es nicht. Fahrgäste mit ähnlichen Routen werden mit Hilfe eines Algorithmus automatisch zu Fahrgemeinschaften gebündelt und gemeinsam befördert. Das Ioki-Angebot ist dabei in den Tarif des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) integriert. Voraussetzung ist dafür eine App und ein Handy.

Die VHH bringt das neue Angebot zusammen mit Ioki, dem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn für intelligente On-Demand-Mobilität, auf die Straße. Im jeweiligen Bereich wurden in Abständen von nicht mehr als 200 Metern Haltepunkte eingerichtet. So werde die Fläche optimal abgedeckt und der bestehende ÖPNV in den Stadtteilen sinnvoll ergänzt, erläutert das Unternehmen. 2019 wurde der innovative On-Demand-Service mit dem Deutschen Mobilitätspreis ausgezeichnet.