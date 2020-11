Kostenexplosion beim Neubau am Geomatikum der Uni Hamburg

Hamburg. Der Neubau am Geomatikum der Universität Hamburg wird vor allem wegen Problemen bei der Lüftung um einen dreistelligen Millionenbetrag teurer als geplant. Statt der vorgesehenen 177 Millionen Euro werden für das "Haus der Erde" am Campus Bundesstraße mindestens 303 Millionen Euro fällig, wie aus einem Antrag des rot-grünen Senats zur Nachbewilligung von insgesamt 157 Millionen Euro hervorgeht. Ursprünglich sollte der Neubau bereits im vergangenen Jahr fertig sein, nun gehen die Planer von 2024 aus. Nach dem Debakel um die Mehrkosten bei der Elbphilharmonie hatte der Senat um den damaligen Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) das Prinzip des sogenannten kostenstabilen Bauens eingeführt, das Kostenexplosionen wie nun am Geomatikum eigentlich verhindern sollte.

"Die Mehrkosten, die der Senat jetzt endlich präzisiert hat, übertreffen alle Befürchtungen", erklärte der CDU-Haushaltsexperte Thilo Kleibauer am Mittwoch. Der rot-grüne Senat habe hier komplett versagt. "Viel zu spät wurden Planungsmängel erkannt und behoben." Von kostenstabilem Bauen sei am Geomatikum nichts zu erkennen. "Auch das direkt beim Ersten Bürgermeister angesiedelte Bau-Monitoring hilft offenbar kaum etwas, wenn im Bauablauf dann Schwierigkeiten auftreten", sagte Kleibauer. Fünf Jahre nach Baubeginn liege für das "Haus der Erde" immer noch keine fertige Planung vor. Kleibauer forderte eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses, die sich zusammen mit dem Wissenschaftsausschuss ausschließlich mit dem "Haus der Erde" befasst.