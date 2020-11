Hamburg. Die Corona-Pandemie zeigt auch knapp neun Monate nach den ersten Fällen in Norddeutschland keine Anzeichen des Abklingens. Die strengeren Corona-Maßnahmen, mit denen die drastisch gestiegenen Fallzahlen unter Kontrolle gebracht werden sollen, schlagen sich in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern noch nicht nieder.

Allein am Dienstag kamen in Hamburg 422 Fälle dazu – prominentester Fall ist Staatsrat Andreas Rieckhof. Die Zahl der schwer Erkrankten, die in Kliniken behandelt werden müssen, hat sich innerhalb von wenigen Wochen verdreifacht und liegt nun bei 264 – 68 Menschen zeigen so schwere Symptome, dass sie auf Intensivstationen liegen. Auch Schleswig-Holstein meldete zuletzt 252 neue Corona-Fälle, dort liegen derzeit 116 Covid-19-Patienten in Kliniken.

Die wichtigsten Corona-Nachrichten für Norddeutschland am Mittwoch, den 11. November:

Seeleute wegen Corona-Pandemie in Hamburg gestrandet

In der Hamburger Seemannsmission und in der Jugendherberge Horner Rennbahn warten derzeit 13 Seeleute aus Kiribati darauf, die Heimreise antreten zu können. Seit fünf Wochen sitzen sie fest – wegen der Corona-Pandemie verweigert ihnen Kiribati die Einreise.

Angestellt sind die gestrandeten I-Kiribati bei der Reederei Leonhardt & Blumberg. „Normalerweise haben die Seeleute einen Zehnmonatsvertrag. Danach dürfen sie drei Monate in ihre Heimat, bevor es wieder aufs Schiff geht“, sagt Martin Leonhardt, Crew-Operator bei der Reederei. Teilweise seien die Seeleute 18 Monate an Bord gewesen. „Das führt auch zu mentalen Problemen“, so Leonhardt.

Die Seemannsmission im Hamburger Hafen (Archivbild).

Foto: Roland Magunia / HA

In den kommenden Wochen möchte die Reederei daher noch um die 80 weitere I-Kiribati an Land holen. Diese werden laut Leonhardt ebenfalls in der Jugendherberge untergebracht. Wann die Seeleute zurückreisen können, ist ungewiss. „Die Gespräche mit der Regierung gestalten sich schwierig“, so Leonhardt. Die Inselgruppe im Pazifik sei medizinisch nicht so gut ausgestattet und wolle daher kein Risiko eingehen. Die Grenzen werden nach Informationen auf der Internetseite der kiribatischen Regierung noch bis Ende Dezember geschlossen bleiben. Danach sollen zunächst I-Kiribati aus Corona-freien Ländern zurückgeholt werden.

Der Corona-Lockdown hält die Matrosen nicht nur von ihren Familien fern, auch ihre Jobs sind in Gefahr. „Die gestrandeten Seeleute müssen ja erst mal nach Hause, aber neues Personal aus Kiribati kann wegen der geschlossenen Grenzen auch nicht anheuern“, sagt Leonhardt. Die Reederei müsse daher eventuell Schiffspersonal aus anderen Nationen anstellen.

Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises fällt aus

Wegen der Corona-Pandemie muss die Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises in diesem Jahr ausfallen. Das teilt der Verein mit, der den renommierten Medienpreis seit 1995 vergibt. Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre gehören unter anderem Sandra Maischberger, Oliver Welke und Mai Thi Nguyen-Kim.

Mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis werden seit 1995 herausragende Bewegtbild-Journalisten ausgezeichnet.

Foto: picture alliance

Statt der beim NDR geplanten Gala wird das NDR Fernsehen am 20. November nach der "NDR Talk Show" um Mitternacht eine Dokumentation über die Preisträgerinnen und Preisträger. Der Preis geht 2020 an die BBC-Journalistin Emily Maitlis als Moderatorin der "BBC Newsnight" und den ZDF-Korrespondenten Ulf-Jensen Röller und sein Team für ihre Berichterstattung aus Wuhan nach Ausbruch der Corona-Pandemie und aus Hongkong. Die NDR-Reporter Nadia Kailouli und Jonas Schreijäg werden mit einem Sonderpreis für ihre Aufnahmen von der "SeaWatch 3", die auf dem Mittelmeer Geflüchtete aus Seenot rettet, ausgezeichnet.

HSV-Präsident will mit Schnelltests Fans in die Stadien holen

Präsident Marcell Jansen (35) vom Hamburger SV sieht in der Einführung von zertifizierten PCR-Corona-Schnelltests eine Möglichkeit, damit trotz der Pandemie wieder Fans in den Stadien zugelassen werden könnten. „Diese Maßnahme wurde auf Kreuzfahrtschiffen getestet, es würde sich sicher auch bei der Durchführung von Fußballspielen vor Zuschauern positiv auswirken“, sagte Jansen der Sport Bild: „Es könnte das Leben in vielen Bereichen, nicht nur was den Fußball betrifft, ein Stück weit lebenswerter machen.“

Der Zweitligist hatte mit Schnelltests bereits die Absage einer Partie verhindern können. Wie eine großflächige Testung von Fußballfans logistisch möglich wäre und wer die Tests bezahlen würde, dazu gibt es keine Angaben.

Nichtsdestotrotz könnte der Tabellenführer der 2. Liga die Krise laut Jansen auch dann finanziell überstehen, wenn die komplette Saison mit Geisterspielen zu Ende gebracht werden müsste. „Der Vorstand, in dem Fall Finanzvorstand Frank Wettstein mit seinem Team, hat die Lage schon sehr früh erkannt, entsprechende Maßnahmen getroffen und den Klub auch weiterentwickelt“, sagte der ehemalige Nationalspieler.

Corona-Krise: Hamburg ändert die Strategie

Corona erneut Hauptthema in der Bürgerschaft

Die richtige Strategie zur Eindämmung der Corona-Pandemie steht am Mittwoch (ab 13.30 Uhr) im Mittelpunkt der Aktuellen Stunde der Hamburgischen Bürgerschaft. Eine von der Grünen-Regierungsfraktion beantragte Debatte trägt die Überschrift „Nur miteinander stark: Mit Mut, Vernunft und Zusammenhalt durch die Pandemie“. Anschließend will die CDU-Fraktion das Krisenmanagement für die Schulen thematisieren. Sie sieht hier „Hamburgs offene Flanke in der Corona-Pandemie“ und wirft Rot-Grün vor, „massiv Vertrauen bei Lehrern, Schülern und Eltern“ zu verspielen.

Im Debattenteil der Sitzung stehen dann unter anderem die Stärkung des Gesundheitsdienstes sowie Forderungen nach der Durchführung eines Hybrid-Wintersemesters an den Hamburger Hochschulen und nach einer Stärkung der Schuldnerberatung in Corona-Zeiten auf der Tagesordnung.

Fast 250 Soldaten im Corona-Einsatz in Niedersachsen

Bundeswehrsoldaten unterstützen Gesundheitsämter bei der Kontaktverfolgung.

Foto: dpa

Fast die Hälfte der niedersächsischen Gesundheitsämter erhält in der Corona-Krise bereits Unterstützung von der Bundeswehr. Mit Stand vom Dienstagnachmittag sind 244 Soldatinnen und Soldaten in Niedersachsen im Corona-Einsatz, wie die Bundeswehr der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Betroffen sind demnach 21 der 43 Gesundheitsämter im Land. Ziel der Bundeswehr-Hilfe ist es, die Ämter bei der Nachverfolgung von Infektionsketten zu entlasten. Die Soldaten haben für diesen Telefondienst eine vom Sanitätsdienst der Bundeswehr entwickelte Schulung zum „Containment-Scout“ durchlaufen.

Deutschlandweit leistet die Bundeswehr nach eigenen Angaben mit rund 4400 Soldaten Corona-Hilfe verteilt auf 297 Gesundheitsämter im gesamten Bundesgebiet. Rund 80 Prozent der deutschen Gesundheitsämter erhielten somit Unterstützung in Uniform, hieß es.

Linke: Corona-Ausbrüche in Bremen treffen vor allem Ärmere

In Bremen treffen die gehäuften Corona-Infektionen vor allem ärmere Stadtteile. In diesen Vierteln müsse noch mehr Aufklärung und Prävention betrieben werden, sagte der Kovorsitzende der Linksfraktion im Bremer Parlament, Nelson Janßen. Die Belastung gerade von Vierteln wie Tenever oder Gröpelingen sei „traurigerweise keine Überraschung“. Dort seien die Gesundheitskennziffern schon seit Jahren schlechter, sagte Janßen der Deutschen Presse-Agentur.

Das Bundesland Bremen hat seit Ende Oktober die höchste Infektionsrate aller Länder mit 200 und mehr bestätigten Ansteckungen auf 100 000 Einwohner in einer Woche. Das liegt vor allem an gehäuften Infektionen in der Stadt Bremen, nicht an Bremerhaven. In Bremen wiederum sind ärmere Stadtteile mit beengten Wohnverhältnissen und einem hohen Anteil an Migranten stärker betroffen als andere, wie Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) mitteilte.

Der überfüllte Nahverkehr in der Hansestadt sollte mit zusätzlichen Bussen und Bahnen entzerrt werden, um das Ansteckungsrisiko zu verringern, sagte Janßen. „Insbesondere Leute mit schmalem Geldbeutel sind auf den ÖPNV angewiesen.“ Die gleiche Forderung erhebt auch die oppositionelle CDU in Bremen. Der Linken-Politiker Janßen forderte auch, dass Unternehmen ihren Arbeitsbeginn entzerren sollten. Nötig seien auch mehr Kontrollen der Hygienemaßnahmen an Arbeitsplätzen.

Ex-Bundespräsident Wulff fordert bessere Unterstützung für Chöre

Der frühere Bundespräsident Christian Wulff fordert verstärkte Hilfen für Chöre in der Corona-Pandemie. „Vor allem viele freiberufliche Chorleiter sind in einer dramatischen Notlage“, sagte Wulff als Präsident des Deutschen Chorverbandes der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ vom Mittwoch. Sie könnten mit ihren Chören keine Konzerte geben. „Wir drängen auf die Auszahlung der eine Milliarde Euro, die für die Kultur auf Bundesebene bereitgestellt wurde“, sagte Wulff. Nötig seien auch Ausfallhilfen oder auch Mietstundungen für Chöre seitens der Kommunen.

Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (Archivbild).

Foto: Michael Rauhe / HA

Für die Kultur sei es „ganz, ganz bitter“, dass der Bereich nun schon zum zweiten Mal wegen Corona vollständig geschlossen werde, sagte Wulff. „Wenn alle so verantwortlich gewesen wären, wie Theater, Konzertsäle und Museen es in den Wochen zwischen der ersten und zweiten Lockdownphase waren, hätten wir den zweiten Teil-Lockdown nicht gebraucht.“ Es habe „sensationelle Hygienekonzepte“ gegeben. Auch in Museen habe nirgendwo Ansteckungsgefahr bestanden.

