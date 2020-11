Kiel. Schleswig-Holstein muss für seinen Landeshaushalt in den nächsten Jahren noch beträchtliche Finanzierungslücken schließen. Dies geht aus der mittelfristigen Finanzplanung hervor, die das Kabinett auf Vorschlag von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag für die Zeit bis 2029 beschlossen hat. Demnach sind in der Rubrik "Handlungsbedarf" für 2022 rund 37 Millionen Euro veranschlagt, 2023 dann 246 Millionen und 2024 gut 292 Millionen Euro.

Von 2025 an sollen es jährlich bis zu 480 Millionen sein. Darin enthalten ist die 2024 beginnende Tilgungsverpflichtung der Notkredite, die das Land in diesem Jahr in Höhe von 5,5 Milliarden Euro aufgenommen hat. Grundlage der Planungen ist die September-Steuerschätzung, derzufolge das Land wegen der Corona-Pandemie erheblich weniger Geld einnehmen wird als zunächst geplant.

Das volle Ausmaß der Corona-Krise sei noch unbekannt, sagte Heinold. Dennoch sei es richtig, jetzt eine Finanzplanung aufzustellen. "Wir geben Orientierung in unsicheren Zeiten." Die nächsten Haushalte bedeuteten einen großen Kraftakt für das Land. "Die Steuereinnahmen sinken im Vergleich zur letzten Finanzplanung drastisch", stellte die Ministerin fest. "Gleichzeitig braucht es Antworten auf drängende Zukunftsfragen." Der vom Landtag beschlossene Notkredit helfe vorübergehend, ersetze aber nicht eine Anpassung der Finanzplanung an die gesunkenen Einnahme-Erwartungen.

Für 2020 bis 2023 plant die Landesregierung eine konjunkturell bedingte Nettokreditaufnahme von insgesamt rund 1,8 Milliarden Euro. "Mit rund 29 Milliarden Euro Schulden haben wir schon jetzt schwere Steine im Gepäck", sagte Heinold. Mit den Notkrediten und den noch ausstehenden Altverpflichtungen für die HSH Nordbank wird der Schuldenberg des Landes nach den aktuellen Planungen bis 2024 auf 38 Milliarden wachsen.

Dennoch sei es wichtig, Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und Infrastruktur weiterhin umzusetzen, betonte die Grünen-Politikerin. "Wir werden die Mittel aus den aufgenommen Notkrediten wie vereinbart zielgerichtet und nachhaltig einsetzen, um die Daseinsvorsorge zu sichern und unser Land krisen- und zukunftsfest zu machen."

Den aktuellen Zahlen zufolge werden die bereinigten Einnahmen inklusive der Tranchen aus dem Notkredit von rund 12,5 Milliarden Euro im Haushaltsjahr 2020 auf rund 16,2 Milliarden Euro im Jahr 2029 steigen. Die bereinigten Ausgaben (ohne HSH Finanzfonds) klettern von rund 14,5 Milliarden Euro 2020 auf rund 16,2 Milliarden 2029. Mit der September-Steuerschätzung war die Einnahme-Erwartung des Landes bis 2024 um 3,6 Milliarden Euro gesunken.

Im Oktober hatte der Landtag einen Notkredit in Höhe von 4,5 Milliarden Euro beschlossen, um in den nächsten Jahren die erwarteten Steuermindereinnahmen in Land und Kommunen abzufedern. Die Mittel werden unter anderem für Infrastrukturmaßnahmen sowie für die Bewältigung der Folgen der Pandemie eingesetzt.

Außer Notkredite aufzunehmen kann das Land auch konjunkturell bedingte Schulden machen, wie das Finanzministerium erläuterte. Deren maximale Höhe ermittle der Bund. Dieser Teil der Neuverschuldung werde nach den Regeln der Schuldenbremse auf einem Ausgleichskonto erfasst und automatisch getilgt, sobald das Land einen konjunkturellen Überschuss erwirtschafte.

Mit der Finanzplanung ist vorgesehen, bis 2029 weiterhin jährlich mehr als eine Milliarde Euro für Investitionen vorrangig in den Bereichen Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung und Klimaschutz zur Verfügung zu stellen. Die Personalausgaben steigen von rund 4,6 Milliarden Euro 2020 auf rund 6 Milliarden Euro 2029. Darin enthalten sind eine Steigerung der Pensionsausgaben von rund 1,4 Milliarden auf rund 1,6 Milliarden Euro sowie eine Vorsorge für Tarifsteigerungen in Höhe von insgesamt einer Milliarde Euro.

Die Zinsausgaben verdoppeln sich in der Planung von derzeit rund 400 Millionen Euro auf rund 800 Millionen Euro im Jahr 2029. Die Höhe des Kommunalen Finanzausgleichs steigt von etwa 1,9 Milliarden Euro 2020 auf 2,4 Milliarden Euro 2029. Alle Zahlen stehen unter Vorbehalt: "Auch das Ergebnis der November-Steuerschätzung wird von Unsicherheit geprägt sein", sagte Heinold. "Das darf uns aber nicht davon abhalten, mit der Finanzplanung einen Orientierungspfad aufzuzeigen."