Hamburg. Das Coronavirus hat Hamburg und den Norden weiterhin fest im Griff: Am Montag stieg der Inzidenzwert in der Hansestadt auf 165,9, es wurden 298 Neuinfektionen gemeldet. Die zweite Woche des Teil-Lockdowns ist angebrochen und mit Spannung wird erwartet, wann und ob sich die neuen Maßnahmen auf die Entwicklung der Infektionszahlen niederschlagen. Am Dienstagmittag informiert Sozialsenatorin Melanie Leonhard auf einer Pressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage in Hamburg.

Lesen Sie hier die Corona-Nachrichten für den Norden am Dienstag, 10. November:

Gegner in Quarantäne: Towers-Spiel gegen Gießen fällt aus

Das für Sonntag vorgesehene Heimspiel des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers gegen die Gießen 46ers findet nicht wie geplant statt. Da sich die Hessen coronabedingt in Quarantäne befinden, stimmte der Ligaverband BBL einem Antrag der 46ers auf eine Spielverlegung zu. Ein neuer Termin soll zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden.

Das Team von Towers-Coach Pedro Calles hat somit nach dem 78:75-Auftaktsieg gegen Brose Bamberg ein spielfreies Wochenende. Danach folgen für die Hamburger Korbjäger drei Auswärtsspiele in Würzburg (22. November), Bonn (3. Dezember) und beim Mitteldeutschen BC (6. Dezember). Erst am 13. Dezember spielen die Towers gegen Ulm wieder in der heimischen Arena.

Trotz Corona-Pandemie: Adventsmesse der Koppel 66 findet statt

Ab dem 27. November findet an jedem Adventswochenende im Hinterhof der Langen Reihe die traditionelle Adventsmesse der Koppel 66 statt. Besucher können hier freitags bis sonntags von 11-19 Uhr Kunsthandwerk wie Schmuck, Taschen, Malerei, Keramik und Malerei bestauen und erwerben. Im hauseigenen Café können sich die Gäste stärken. Alle 13 Ateliers der Koppel 66 zeigen ihre Kunstwerke, darüber hinaus kommen auf der 1600 Quadratmeter großen Außenfläche weitere 45 Gastaussteller hinzu.

Um die Kosten für die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu decken, wird in diesem Jahr eine Eintrittsgebühr von 2 Euro erhoben. Alle Besuche müssen einen Mundschutz tragen und können sich im Vorfeld auf der Internetseite für ein Einlassfenster registrieren.

Coronavirus: Warum sich Steffen Henssler nicht impfen lassen will

Das war eine „Hamburger Besetzung“ bei Frank Plasbergs „hart aber fair“ am Montag in der ARD: der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und quasi als „Gegenspieler“ aus der Gastro-Branche Promi-Koch Steffen Henssler. FDP-Mann Wolfgang Kubicki (Schleswig-Holstein) muss man ja fast dazuzählen. Und die beiden Hamburger prallten mit ihren Meinungen im TV-Studio aufeinander.

Während sich Tschentscher bemühte, den Widerspruch zu übertünchen, warum die Restaurants mit guten Hygienekonzepten schließen müssen und zum Beispiel Kirchen nicht, bohrte Henssler in der Wunde des Lockdowns light. Die Restaurant-Schließungen seien nicht zu verstehen, so Henssler. Private Treffen gebe es ja auch weiterhin – und die Hygienevorschriften würden sicher nicht immer eingehalten.

Und wenn der Impfstoff komme, so der Koch ironisch, dann könne man ja in der Gastro Bereiche schaffen für bereits Geimpfte und Ungeimpfte. Henssler verblüffte viele bei der sogenannten „Schlussrunde“ von Moderator Plasberg. Der wollte wissen, ob sich seine Gäste impfen lassen würden, wenn denn der Impfstoff da sei. Henssler sagte – anders als alle anderen Talk-Teilnehmer – mit „Nein“. Der Grund: Er hatte bereits eine Corona-Erkrankung. Er wolle abwarten, so Henssler.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD)

Foto: dpa

Und wer soll zuerst geimpft werden? Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher wollte zumindest nicht „jetzt schon“ darüber streiten, wer zuerst geimpft werden sollte. Kellner? Lehrer? Politiker? "Wir müssen als Ziel im Auge behalten, schwere Erkrankungen zu verhindern“, erklärte er, ganz Arzt. „Wir sollten mit den Personen beginnen, die besonders gefährdet sind“, schloss er sich der Meinung des Ethikrats an.

Pflegekammer: Die zweite Corona-Welle hat die Pflegeheime erreicht

Die zweite Corona-Welle hat nach Einschätzung der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein inzwischen auch die Pflegeeinrichtungen erreicht. Solche Einrichtungen seien immer häufiger von Ausbrüchen betroffen, sagte Kammerpräsidentin Patricia Drube. Das Heim Steertpooghof in Norderstedt mit mindestens 33 coronainfizierten Heimbewohnern und zwölf Todesfällen nach Covid-19-Erkrankungen sei aber in dieser Dimension zum Glück ein Einzelfall.

Die Einrichtungen sind laut Drube wesentlich besser auf das Coronavirus vorbereitet als im Frühjahr. Damals waren nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur etwa die Hälfte der Corona-Toten Heimbewohner.

Althusmann: Weitere Corona-Hilfen sollten noch im November fließen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann geht von einer raschen Auszahlung der ergänzenden Corona-Hilfen während des Teil-Lockdowns aus. Der CDU-Politiker sei „vorsichtig optimistisch“, dass von den neuen Schließungen betroffene Betriebe etwa aus der Gastronomie noch im November die Unterstützung erhalten, berichtete der Norddeutsche Rundfunk am Dienstag. Ziel müsse es dabei sein, dass die erwartbaren 800 Millionen bis eine Milliarde Euro im Land zu einem möglichst geringen Anteil mit anderen Hilfskategorien verrechnet werden müssten.

Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister in Niedersachsen

Foto: dpa

Bund und Länder hatten zur Eindämmung der stark gestiegenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus vereinbart, dass gefährdete Unternehmen „außerordentliche Wirtschaftshilfen“ im Gesamtvolumen von rund zehn Milliarden Euro bekommen sollen, um Umsatzausfälle auszugleichen. Noch bis Monatsende müssen Restaurants, Kneipen, Hotels, Museen, Kinos, Theater sowie Fitnessstudios geschlossen bleiben. Mehrere Bundesländer hatten gefordert, nach den Hilfen während des Frühjahres und Sommers auch diese Unterstützung noch nachzubessern.

Laut Bundeswirtschaftsministerium sind auch direkt angeschlossene Firmen, die nachweislich und regelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze mit geschlossenen Unternehmen erzielen, antragsberechtigt. Bei früheren Hilfen war zudem die Bearbeitung und Auszahlung teils schleppend verlaufen. Althusmann hatte Ende September mit Blick auf die Lage des vielerorts angeschlagenen Gastgewerbes auch Fehler eingeräumt: Bis zur Corona-Krise habe man die Gaststätten nicht wirklich gefördert.

215 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein – mehr als 10.000 Fälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist über den Wert von 10.000 gestiegen. Nach Angaben der Landesregierung von Montagabend wurden binnen eines Tages 215 Neuinfektionen gemeldet – am Vortag waren es 177. Die Zahl der Todesfälle stieg um 4 auf 205.

Wie die Landesregierung weiter mitteilte, haben sich somit seit Beginn der Pandemie 10.212 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt wurden den Angaben zufolge 126 Covid-19-Patienten. Am Sonntag waren es 120.

Corona-Tests vor Landtagssitzung in Kiel

Der Teil-Lockdown im November beeinflusst auch die Planungen für die Landtagssitzung in der nächsten Woche in Kiel. „Die Sitzung findet auf jeden Fall statt“, sagte Parlamentssprecherin Vivien Albers. Über Details werde der Ältestenrat am Mittwoch entscheiden. Erstmals wird es für Abgeordnete Corona-Schnelltets geben. Sie sind vorgesehen für Donnerstag und Freitag eine Stunde vor Sitzungsbeginn. Für Dienstagnachmittag werden sogenannte PCR-Tests vorbereitet. Diese gelten im Vergleich zu den Schnelltests als zuverlässiger. Die Tests sind freiwillig.

„Wir arbeiten auf Hochtouren“, sagte Albers im Blick auf die Vorbereitungen für die November-Sitzung des Landtags. Diese soll nach bisherigem Stand regulär am Mittwoch beginnen und am Freitag enden. Ob die Tagung angesichts der Corona-Situation eventuell noch verkürzt wird, ist offen. Zum Schutz vor dem Coronavirus trennen im Plenarsaal Acrylglaswände die Abgeordneten voneinander. Diesen wird auch empfohlen, am Sitzplatz einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Die 180 Mitarbeiter der Landtagsverwaltung arbeiten derzeit überwiegend im Homeoffice. Ausgenommen sind Tätigkeiten, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs zwingend notwendig sind und nur vor Ort erledigt werden können.

