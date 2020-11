Hamburg. Das seit Anfang September im Hamburger Hafen liegende historische Segelschiff "Peking" wird derzeit auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. "Aktuell wird das Schiff winterfest gemacht, da auch das Hafenmuseum Hamburg seit Ende Oktober wegen der üblichen Saisonpause geschlossen ist", sagte Museumssprecher Matthias Seeberg der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Das bedeutet konkret: "Sämtliche Taue und die für die Sicherheit des Schiffes nicht erforderlichen Kleinteile werden zum Schutz vor der Witterung im Lagerraum des Schiffes deponiert." Außerdem sollten das Steuerrad und zahlreiche Winden mit Planen eingehüllt werden, um sie vor der Witterung zu schützen.

Am 7. September war die legendäre Viermastbark nach 88 Jahren wieder in ihrem Heimathafen angekommen. Zuvor war sie in einer Werft in Wewelsfleth umfangreich restauriert worden. Das Schiff soll einmal das Wahrzeichen des neuen Deutschen Hafenmuseums werden. Bis dahin liegt es zunächst am alten Hafenmuseum im Hansahafen.

Seit der Ankunft vor einem Monat haben Zehntausende das Schiff von der Kaikante oder vom Wasser aus bestaunt. Nur das notwendige Fachpersonal dürfe derzeit die "Peking" betreten, sagte Museumssprecher Seeberg. Hintergrund ist, dass für die Begehbarkeit des Schiffes noch einige Arbeiten an Bord erfolgen müssen und der Liegeplatz in den kommenden Monaten auf Vordermann gebracht werden muss.

Schiffliebhaber müssen sich also noch ein wenig gedulden. "Wir gehen momentan davon aus, dass eventuell im Herbst des nächsten Jahres Besuche im Rahmen von anmeldepflichtigen Führungen möglich werden können."

Der Bund hatte insgesamt 38,5 Millionen Euro für die Restaurierung bereitgestellt. Gebaut wurde es 1911 auf der Werft Blohm+Voss für die Reederei F. Laeisz. Es gehörte die "Peking" zu den letzten großen Frachtseglern. Das Schiff brachte zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter anderem Salpeter von Chile nach Europa. Seit 1974 konnte es als Museumsschiff im South Street Seaport Museum in New York besichtigt werden. Neben der "Peking" gibt es nur noch drei Schiffe dieser Art auf der Welt.