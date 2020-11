Bundespolizei beobachtet kaum Verstöße gegen Maskenpflicht

Kiel. Die Bundespolizei hat in der ersten Woche des Teil-Lockdowns in den Bahnhöfen Kiel und Lübeck sowie in Zügen mit vielen Pendlern und Schülern 25 Menschen ohne korrekten Mund-Nase-Schutz getroffen. Die Zwischenbilanz sei sehr positiv, teilte sie am Montag mit. In den meisten der 25 Fälle sei die Maske nicht korrekt aufgesetzt worden. Auf Hinweise der Beamten hätten sich alle Angesprochenen einsichtig gezeigt und den Schutz richtig angelegt. Bei den Kontrollen in der vergangenen Woche seien keine Bußgelder verhängt worden, sagte ein Sprecher.