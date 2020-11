Ida-Ehre-Schule geschlossen: Warten auf Testergebnisse

Hamburg. Nach einem Corona-Reihentest bei allen Schülern und Schulbeschäftigten ist die Ida-Ehre-Schule in Hamburg-Eimsbüttel weiter geschlossen. Zunächst müssten die Testergebnisse abgewartet werden, sagte ein Sprecher der Schulbehörde der Deutschen Presse-Agentur am Montag. "Wir erwarten die Ergebnisse der Testungen heute und in den nächsten Tagen." Der Betrieb der Schule sei bereits am vergangenen Freitag auf Distanzunterricht umgestellt worden. Die Ida-Ehre-Schule ist den Angaben zufolge die erste Schule in Hamburg, die coronabedingt den Präsenzunterricht komplett einstellen musste.

Am Freitag hätten sich rund 1300 Schülerinnen und Schüler sowie Beschäftigte freiwillig testen lassen. "Bis zum Vorliegen der Ergebnisse sind alle Beteiligten in Quarantäne", sagte Albrecht. Bis Freitag seien bereits 17 Infektionen bei Schülern und Schulpersonal nachgewiesen worden, "verteilt aber auf verschiedene Jahrgänge".