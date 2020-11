Hamburg. Das weltgrößte Containerschiff macht Halt in Hamburg: Die "CMA CGM Jacques Saadé", der größte mit Flüssiggas betriebene Frachter der Welt, soll am Sonntagnachmittag in den Hamburger Hafen einlaufen.

Die "CMA CGM Jacques Saadé" ist rund 400 Meter lang, hat Platz für 23.000 Container und wird mit LNG (Liquified Natural Gas) betrieben. Der Tank des Schiffes fasst laut Hamburger Hafen 18.600 Kubikmeter des verflüssigten Gases; mit dieser Menge kann der Frachter zwei Monate lang unterwegs sein.

Nach seinem Aufenthalt in Hamburg geht es für das Megamax-Schiff nach Rotterdam und Southampton und anschließend weiter nach Asien. Regulär wird der LGN-Frachter zwischen Asien und Europa eingesetzt.