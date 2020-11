FC St. Pauli will zweiten Saisonsieg

Hamburg. Der FC St. Pauli möchte am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg gegen den Karlsruher SC in die obere Tabellenhälfte der 2. Fußball-Bundesliga springen. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz beendete die vergangenen drei Spiele allesamt mit einem 2:2. In den bisherigen sechs Ligaspielen gab es lediglich einen Sieg, allerdings auch nur eine Niederlage. Dadurch holten de Hamburger sieben Punkte.

"Als Mannschaft müssen wir noch konsequenter sein", sagte Cheftrainer Timo Schultz. Insbesondere im Abwehrverhalten hat seine Mannschaft Reserven. Schon elf Gegentore haben die Hamburger in sechs Spielen zugelassen. Innenverteidiger Christopher Avevor ist deshalb ein Kandidat für die Startelf. Der Karlsruher SC befindet sich mit vier Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz. In der vergangenen Saison endeten beide Begegnungen zwischen St. Pauli und Karlsruhe unentschieden.