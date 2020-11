Wartungsarbeiten: Rendsburger Kanaltunnel wieder geöffnet

Rendsburg. Die Sperrung des Kanaltunnels in Rendsburg aufgrund von Wartungsarbeiten ist am Samstagmorgen wie geplant zu Ende gegangen. Aktuell bestünden keine Einschränkungen mehr, teilte eine Sprecherin des Verkehrslagezentrums mit. Der Tunnel war von 21.00 Uhr am Freitagabend bis 05.00 Uhr am Samstagmorgen geschlossen worden. Grund für die Sperrung waren nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) turnusmäßige Wartungsarbeiten.