Stolpersteine in Hamburg unkenntlich gemacht

Hamburg. Unbekannte haben im Hamburger Bezirk Nord Stolpersteine, mit denen an Holocaust-Opfer erinnert wird, mit einer zementartigen Masse übergossen und unkenntlich gemacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereigneten ich die Taten in der Humboldtstraße in Barmbek-Süd und im Winterhuder Weg bereits am vergangenen Wochenende. Der polizeiliche Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen.

Wie der Linken-Bezirksabgeordnete Rachid Messaoudi am Freitag mitteilte, wurden in Barmbek-Nord auch sogenannte Wolfsangel-Runen von Unbekannten gesprüht, die auch von Rechtsradikalen als Kennzeichen benutzt werden.

Angesichts der Vorfälle forderte Messaoudi eine Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements gegen Rechts. Es sei wichtig zu signalisieren, "dass diese Umtriebe von Einzelnen, deren geistige Väter auch in den Parlamenten sitzen, von der Mehrheit kategorisch abgelehnt werden."