Kein Haftbefehl gegen 39-Jährigen nach Schüssen auf Polizei

Hamburg. Nach den Schüssen auf Polizisten im Hamburger Stadtteil Groß Borstel befindet sich der mutmaßliche Schütze wieder auf freiem Fuß. Es gebe keine Haftgründe, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der 39-Jährige hatte am Montag in seiner Wohnung seine Ehefrau bedroht, die daraufhin die Polizei rief. Als die ersten Streifenwagen eintrafen, sei der Mann bereits auf der Straße gewesen und habe unmittelbar auf die Beamten geschossen, hatte die Polizei mitgeteilt. Diese hätten das Feuer erwidert und den 39-Jährigen am Bein verletzt. Der Mann wurde festgenommen und ins Krankenhaus gebracht.

Dort halte er sich inzwischen nicht mehr auf, sagte der Polizeisprecher. Es seien Maßnahmen zum Schutz der Ehefrau getroffen worden. Gegen den Mann werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil von Polizeibeamten ermittelt, außerdem wegen einer Ordnungswidrigkeit im Zusammenhang mit dem Waffengesetz. Zur Art der Waffe des Mannes machte der Sprecher keine Angaben.