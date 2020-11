Nebel in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet

Hamburg/Kiel. Das Wochenende in Hamburg und Schleswig-Holstein soll teils neblig bei milden Temperaturen werden. Der Samstag startet neblig-trüb, im Laufe des Tages soll es jedoch voraussichtlich freundlicher werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Die Temperaturen liegen der Prognose zufolge bei maximal 12 Grad in Hamburg. Auch der Sonntag startet nach DWD-Angaben teils neblig und teils freundlich. Die erwartete Höchsttemperatur liegt bei 11 Grad in Kiel.