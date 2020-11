Christoph Brüning soll Landesverfassungsgericht leiten

Kiel. Präsident des schleswig-holsteinischen Landesverfassungsgerichts soll Christoph Brüning werden. Der Professor lehrt Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften an der Kieler Universität und ist bislang Vizepräsident des obersten Gerichts. Wie der Landtag am Donnerstag weiter mitteilte, schlug der zuständige Ausschuss sechs Personen für das Gericht vor. Die Wahl soll am 20. November im Parlament erfolgen. Darauf hätten sich die Abgeordneten in vertraulicher Sitzung geeinigt.

Als Präsident soll Brüning für die verbleibende Amtszeit bis zum 31. Dezember 2026 gewählt werden. Für die Wahl zur Vizepräsidentin wurde Christine Fuchsloch, Präsidentin des Landessozialgerichts, für die Amtszeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2032 vorgeschlagen. Als ihr persönliches stellvertretendes Mitglied ist Carsten Löbbert, Präsident des Amtsgerichts Lübeck, für seine verbleibende Amtszeit bis zum 30. April 2029 vorgesehen.

Für die Amtszeit von Januar 2021 bis Ende 2032 sollen als Mitglied Sabine Wudtke, Vizepräsidentin des Landgerichts Itzehoe, und als ihr persönliches stellvertretendes Mitglied Silke Reimer, Rechtsanwältin und Notarin, gewählt werden. Weiterhin empfiehlt der Ausschuss Silke Schneider, Präsidentin des Landgerichts Lübeck und als ihren Vertreter Marc Petit, Vorsitzender Richter am Landgericht Lübeck, für die Amtszeit von 2021 bis Ende 2032. Für Verfassungsrichter Achim Theis soll als persönliches stellvertretendes Mitglied Holger Bruhn, Vorsitzender Richter am Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht, für die gleiche Amtszeit gewählt werden.