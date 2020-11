Bewaffnete Männer überfallen Tankstelle in Lübeck

Lübeck. Zwei bewaffnete Männer haben in Lübeck eine Tankstelle überfallen. Sie entkamen mit dem erbeuteten Bargeld, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einer der Täter habe den Tankstellenmitarbeiter am Dienstagabend zunächst nach Zigaretten gefragt. Als der 26 Jahre alte Verkäufer sich wieder zu den angeblichen Kunden umdrehte, bedrohten die beiden Männer ihn mit Pistolen. Die Täter, die beide einen Mund-Nasen-Schutz trugen, forderten Geld aus der Kasse. Nach der Tat flüchtete beide in Richtung einer nahe gelegenen Sportanlage. Der Angestellte wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Wie viel Bargeld die Täter erbeuteten, war zunächst nicht bekannt.