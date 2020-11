Kiel. Über eine Dreiviertelmillion Tests auf das neue Coronavirus haben Labore seit Beginn der Corona-Pandemie im März in Schleswig-Holstein vorgenommen. Bis Ende vergangener Woche führten die an der Auswertung des Berufsverbandes Akkreditierte Labore in der Medizin beteiligten Labore insgesamt 774 100 Tests durch, wie die Kassenärztliche Vereinigung der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. In der Zahl seien die allermeisten Tests enthalten, sagte ein Sprecher. Es fehlten nur die Werte einiger weniger Labore, die sich nicht beteiligten.

Für die vergangene Woche stieg die Zahl der erfassten Tests auf die Rekordzahl von 47 700. Das waren gut 7000 Tests mehr als in der Vorwoche und 13 000 mehr als in der Woche davor. In der ersten "Corona-Woche" im März waren es noch 537 Tests. Dann wurde die Zahl sehr schnell fünfstellig.

Bei den Tests in der vergangenen Woche fiel das Ergebnis in 6,6 Prozent der Fälle positiv aus. Die Quote war seit September kontinuierlich gestiegen, zuletzt sehr stark. In der Woche vom 5. bis 11. Oktober lag sie noch bei 1,7 Prozent. Im Bundesdurchschnitt betrug sie zuletzt 7,3 Prozent.