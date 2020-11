Vier Haftbefehle: Hamburger in Düsseldorf gefasst

Düsseldorf. Ein mit vier Haftbefehlen gesuchter Hamburger ist der Polizei in Düsseldorf ins Netz gegangen. Der 44-Jährige sei im Hauptbahnhof in eine Routinekontrolle geraten, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Wegen gefährlicher Körperverletzung, schweren Diebstahls, Fahren ohne Führerschein und Beleidigung sei er zu insgesamt etwa eineinhalb Jahren Haft verurteilt worden, die nun vollstreckt werden können.