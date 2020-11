Saison-Aus für Basketball-Profi Drescher von Hamburg Towers

Hamburg. Drei Tage vor Saisonstart hat Basketball-Bundesligist Hamburg Towers den Langzeitausfall von Hendrik Drescher bekanntgegeben. Der 20 Jahre alte Forward hat sich im Testspiel bei den EWE Baskets Oldenburg am vergangenen Sonntag einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen, teilten die Hamburger am Donnerstag mit. Drescher wird voraussichtlich die komplette Saison verpassen, heißt es. Die Towers erwarten zur Saisoneröffnung am Sonntag Brose Bamberg.

"In den Testspielen hat er gute Leistungen gezeigt. Er hatte sich für die Saison viel vorgenommen. Deswegen tut es mir für Hendrik unglaublich leid", sagte Sportdirektor Marvin Willoughby. Der 2,04 Meter große Drescher, der im Sommer von EWE Baskets Oldenburg nach Hamburg kam, verfügt über eine Doppellizenz für die Towers und ProB-Zweitligist Rist Wedel. Beim Heimauftakt von Wedel erzielte er gegen die BSW Sixers 22 Punkte und sechs Rebounds.