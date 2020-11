Hamburg. Der neue 4,75 Meter breite Radweg am Ballindamm in Fahrtrichtung Lombardsbrücke ist fertiggestellt. Auch ein neuer Fußgängerweg ist entstanden. Weniger Platz haben auf der Straße an der Binnenalster nun die Autos: Es steht nur noch eine statt zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung.

In Gegenrichtung auf der Wasserseite können die Radfahrer eine immer noch gut zwei Meter breite Spur nutzen. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) setzten am Mittwoch symbolisch den letzten Stein in die umgebaute lange Prachtstraße.

„Die Neugestaltung des Ballindamms ist in mehrfacher Hinsicht historisch. In einer wunderschönen Lage, direkt an der Alster, schaffen wir eine neue Prachtmeile, mit freiem Blick aufs Wasser. Zudem haben wir hier mit knapp fünf Metern den breitesten Radstreifen Hamburgs gebaut“, sagte Tjarks.

Verkehrssenator Anjes Tjarks (vorne l.) und Mitte-Bezirkschef Falko Droßmann (r.) setzten am Mittwoch den letzten Stein.

Foto: dpa

Neuer Ballindamm kostet 7,6 Millionen Euro

Dieser neue Radweg wird vom Bundesverkehrsministerium in Berlin mit 5,7 Millionen Euro gefördert. Insgesamt hat die Neugestaltung des Ballindamms 7,6 Millionen Euro gekostet. Die Grundeigentümer, die sich zum BID (Business Improvement District) Ballindamm zusammengeschlossen haben, beteiligen sich an den Kosten mit 1,2 Millionen Euro.

Autofahrer müssen sich nach der Neugestaltung nun mit insgesamt zwei statt bisher vier Fahrstreifen begnügen.

Foto: dpa

Auf dem Ballindamm wurden auch die Gehwege und die Beleuchtung verbessert sowie neue Sitzmöglichkeiten geschaffen. Für den Autoverkehr stehen nur noch zwei statt vier Spuren zur Verfügung. Die Straße ist wichtig, um die Parkhäuser der Innenstadt erreichen zu können. Der angrenzende Jungfernstieg ist seit Mitte Oktober für den allgemeinen Autoverkehr gesperrt. Nur Busse und Taxis dürfen dort noch fahren.

Das könnte Sie auch interessieren:

Für den Umbau des Ballindamms wurden laut Planung 37 Bäume gefällt und 34 neu gepflanzt. Außerdem sollten Büsche für die vorhandene schützenswerte Population an Haussperlingen hinzukommen.