Kiel. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will Schulen in Schleswig-Holstein wegen der Corona-Pandemie nur in Einzelfällen schließen. "Es werden keine rein vorsorglichen Schulschließungen erfolgen", sagte Prien am Mittwoch. Leitziel der Regierung sei ein Maximum an Präsenzunterricht für ein Maximum an Schülern. Das aktuelle Infektionsgeschehen rechtfertige keine pauschalen Regelungen. Sie reagierte auf eine Forderung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), bei einem Inzidenzwert von mehr als 50 Infektionen binnen sieben Tagen auf einen Unterricht im Schichtbetrieb umzustellen.

"Stellt das Gesundheitsamt beispielsweise Betretungsverbote für eine Schule oder eine Schließung in Aussicht und kann dies durch einen Übergang zum Schichtbetrieb verhindert werden, wird eine entsprechende schulorganisatorische Lösung geprüft", sagte Prien. "Es gibt keine generellen Gefahrenbeurteilungen für einen Kreis und keine pauschale Entscheidung, Präsenzunterricht auszusetzen", sagte Prien.

Die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke forderte angesichts gestiegener Infektionszahlen einen besseren Schutz der Lehrer im Land vor dem Coronavirus. "Die Landesregierung darf die Betroffenen nicht einfach hängen lassen", sagte Henke. Wer Kitas und Schulen möglichst lange offen halten wolle, müsse das pädagogische Personal ausreichend vor einer Ansteckung schützen. Weil mindestens sechs Kreise oder kreisfreie Städte den Inzidenzwert von 50 bereits erreicht hätten, sei es "höchste Zeit zum Handeln".

Nach Ansicht der Gewerkschaft muss Beschäftigten mit Vorerkrankungen zudem möglich sein, ihren Dienst ohne direkten Kontakt mit Kindern und Jugendlichen zu versehen. Um dem Hygieneaufwand vor allem in Kitas gerecht zu werden, seien mehr Reinigungskräfte nötig.

Prien verwies auf die Maskenpflicht für alle Schüler ab Jahrgangsstufe 5 auch im Unterricht und für Schüler der Stufen 1-4 in Kreisen, in denen die 7-Tages-Inzidenz mehr als 50 Fällen liegt. "Wir haben den Schulträgern 15 Millionen Euro für Hygienemaßnahmen zur Verfügung gestellt", sagte Prien. Dieses Geld könne für zusätzliche Masken, Plexiglasscheiben oder Lüftungsgeräte genutzt werden. Außerdem habe das Land mehr als 4,5 Millionen normale Masken und 35 000 FFP2-Schutzmasken an die Schulen geschickt.

Der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat warf der Ministerin vor, Verwirrung zu stiften. Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, sorgsam und verantwortlich mit dem Personal umzugehen. "Es mutet seltsam an, wenn die Landesregierung - mit wochenlanger Verzögerung - jetzt Faceshields an die Schulen ausliefert. Dieselben Faceshields, die dieselbe Landesregierung an anderen Orten als Maskenalternative verbietet." Noch immer ungelöst sei der Konflikt um den Einsatz vorerkrankter Lehrer im Präsenzunterricht. "Viele Lehrkräfte besorgt das zurecht."