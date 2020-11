Tobias Schimmelbauer verlängert bei den HSV-Handballern

Hamburg. Tobias Schimmelbauer hat seinen Vertrag bei den Zweitliga-Handballern des HSV Hamburg verlängert. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, bleibt der 1,99 Meter große Linksaußen mindestens bis zum 30. Juni 2022 bei den Hanseaten, die mit 6:0 Punkten aktuell auf dem vierten Tabellenplatz stehen.

"Die Mannschaft besteht aus super netten Jungs und wir sind eine richtige Einheit als Team", wird Schimmelbauer in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Deswegen macht es unheimlich Spaß, weiter Teil davon zu sein. Und wir haben noch viel Potenzial." Am 15. November tritt die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen zum Spitzenspiel beim zweitplatzierten VfL Gummersbach an.

Unterdessen sind auch alle drei Spiele des HSVH, die coronabedingt ausgefallen sind, neu terminiert. Die Auswärtspartie beim TuS N-Lübbecke findet am 1. Dezember statt, die Heimspiele gegen den TSV Bayer Dormagen und den ASV Hamm-Westfalen sind für den 15. Dezember und den 8. Februar angesetzt.