Hamburg. Die Zahlen in Hamburg und im Norden steigen weiter: Am Dienstag meldete die Hansestadt sogar erneut einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen und eine deutliche Zunahme der Patienten in den Krankenhäusern.

Derweil weitete Hamburg die Maskenpflicht in der Innenstadt aus: Nun muss etwa auch in den Haputeinkaufsstraßen und rund um den Hauptbahnhof eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Lesen Sie hier die Corona-Nachrichten für den Norden am Mittwoch, 4. November:

Corona in Hamburg, Deutschland und weltweit – die interaktive Karte:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Hamburgs Krankenhäuser schränken Besuche ein

Die Kliniken in Hamburg schränken als Vorsichtsmaßnahme die Patientenbesuche drastisch ein. Neben dem UKE hatten bereits zuvor die sieben Hamburger Asklepios Kliniken ein Besuchsverbot verhängt, von dem nur in Ausnahmefällen abgewichen werden kann (u. a. bei Angehörigen von Patienten auf Palliativstationen oder Elternteilen neugeborener Kinder). Generell gilt auch weiterhin ein striktes Besuchsverbot für alle Personen, die Symptome einer akuten Atemwegsinfektion aufweisen oder kürzlich Kontakt zu einem mit dem Coronavirus Infizierten hatten.

Die Asklepios Kliniken in Hamburg verhängen ein Besuchsverbot wegen der Corona-Pandemie.

Foto: Christian Charisius/dpa

Auch im Evangelischen Amalie Sieveking Krankenhaus in Volksdorf gilt ein generelles Besuchsverbot, von dem nur in zwingenden medizinischen Ausnahmefällen abgewichen werden kann. Für das Albertinen Krankenhaus und das Albertinen Haus wurde ebenfalls ein generelles Besuchsverbot beschlossen

Begrenzte Besuchszeiten, Einschränkunken und neue Regeln

Bei der Schön Klinik Eilbek gibt es Besuchereinschränkungen. Die Situation werde täglich neu bewertet, sagte eine Sprecherin. Es gebe unter strikter Einhaltung der Hygienevorgaben ein Besuchsrecht bei Palliativpatienten, intensivpflichtigen Patienten, Kindern sowie für jene Menschen, die über lange Zeit stationär behandelt werden müssen. Darüber hinaus gilt, dass Besuche bei Patienten möglich sind, die länger als fünf Tage in der Klinik sind.

Das Israelitische Krankenhaus (Archivbild).

Foto: picture alliance / dpa

Das Israelitische Krankenhaus bittet dringend darum, in seinem Haus von Patientenbesuchen bei nicht schweren Erkrankungen bzw. kurzem stationären Aufenthalt abzusehen. Es gebe begrenzte Besucherzeiten und -kontakte. Ziel all dieser Maßnahmen ist es, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das Marienkrankenhaus hat die Besuche stark reduziert. Konkret heißt das: ein Besucher pro Tag für eine Stunde. Über die Regeln werde tagesaktuell entschieden.

Corona: Weitere Grundschulen in Niedersachsen betroffen

In weiteren Grundschulen in Niedersachsen hat es Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. Wie der Landkreis Lüneburg am Mittwoch mitteilte, werden die Grundschulen Barendorf und Wendisch Evern komplett unter Quarantäne gestellt. In Barendorf war bereits seit Freitag der erste Jahrgang betroffen. Schon am Montag waren in Niedersachsen vier Grundschulen sowie eine Grund- und Hauptschule wegen Infektionsfällen geschlossen worden.

Der Landkreis Hameln-Pyrmont teilte am Dienstagabend mit, dass für die Grundschule Tündern ab diesem Mittwoch das Szenario B gelte. Bei diesem Wechselmodell werden die Klassen geteilt und abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet.

Schleswig-Holstein setzt Notfallplan für Schulen nicht um

Schleswig-Holstein gibt es seit Anfang August einen Corona-Reaktionsplan für Schulen. Der Plan gebe den Schulen „Handlungssicherheit“, hatte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bei der Vorstellung gesagt. Befolgt wird der dreistufige Plan derzeit aber nicht. Er sei außer Kraft gesetzt, sagte Ministeriumssprecher David Ermes. Grund: Die Ministerpräsidenten hätten entschieden, dass in der Zeit des Lockdowns im November die Schulen geöffnet bleiben sollten. Der Notfallplan ist also hinfällig.

Karin Prien (CDU), Bildungsministerin von Schleswig-Holstein (Archivbild).

Foto: picture alliance/dpa

Dabei hatte er detailliert und differenziert beschrieben, was in den Schulen zu tun ist, wenn bestimmte Corona-Inzidenzen überschritten sind. Sind entsprechende Bedingungen erfüllt, so der Plan, soll die Schule zum Präsenzunterricht im Schichtbetrieb plus Distanzunterricht übergehen. Trotz hoher Inzidenzwert etwa in Lübeck (Inzidenz 76,7) sowie in den Kreisen Stormarn (68,4) und Segeberg (85,1), ist in Schleswig-Holstein noch keine Schule zum Distanzunterricht übergegangen.

Wegen Corona: Hanseatic Help nimmt derzeit keine Spenden an

Wegen der verschärften Corona-Maßnahmen schließt Hanseatic Help – vorerst im November – die Spendenannahme. Die Spendenweitergabe an Organisationen und Initiativen läuft wie gewohnt weiter. Aktuell dürfen Ehrenamtliche, die den Verein bereits unterstützen, weiterhin in die Halle an der Großen Elbstraße kommen und Hanseatic Help unterstützen. Neue Ehrenamtliche könnten im November aber leider nicht eingearbeitet werden, teilte der Verein mit.

Bereits mehr als 750.000 Corona-Tests im Norden

Über eine Dreiviertelmillion Tests auf das neue Coronavirus haben Labore seit Beginn der Corona-Pandemie im März in Schleswig-Holstein vorgenommen. Bis Ende vergangener Woche führten die an der Auswertung des Berufsverbandes Akkreditierte Labore in der Medizin beteiligten Labore insgesamt 774.100 Tests durch, wie die Kassenärztliche Vereinigung auf Anfrage mitteilte. In der Zahl seien die allermeisten Tests enthalten, sagte ein Sprecher. Es fehlten nur die Werte einiger weniger Labore, die sich nicht beteiligten.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im März haben Labore in Schleswig-Holstein mehr als 750.000 Tests durchgeführt (Archivbild).

Foto: picture alliance/dpa

Für die vergangene Woche stieg die Zahl der erfassten Tests auf die Rekordzahl von 47.700. Das waren gut 7000 Tests mehr als in der Vorwoche und 13.000 mehr als in der Woche davor. In der ersten „Corona-Woche“ im März waren es noch 537 Tests. Dann wurde die Zahl sehr schnell fünfstellig.

Gesundheitsämter in Niedersachsen hart an Belastungsgrenze

Die Gesundheitsämter in Niedersachsen arbeiten bei der Bewältigung der Corona-Krise nach Angaben des Landkreistages hart an der Belastungsgrenze und brauchen dringend personelle Hilfe. Unterstützung wird vor allem für die Kontaktnachverfolgung gebraucht, die als wichtigste Maßnahme gilt, um die Pandemie einzudämmen.

„Die Infektionszahlen steigen täglich und die seit Montag geltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens werden bestenfalls in einer Woche spürbar werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer. „Umso wichtiger ist es, dass schnell personelle Unterstützung von außen kommt.“ Teams von Hilfsorganisationen seien genauso notwendig wie die Zuweisung von Landespersonal, sagte Meyer.

Schauspielhaus bringt Horváth-Premiere als Live-Stream

Eigentlich ist Intendantin Karin Beier kein großer Fan von abgefilmten und ins Netz gestellten Theatervorstellungen. Nun aber wird das Deutsche Schauspielhaus sogar eine reguläre Premiere ins Netz übertragen, „erstmalig und live“, und dem Publikum damit den weitgehend theaterfreien November erhellen: Ödön von Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ war vor dem kulturellen Lockdown für den 7. November geplant – dieser Termin soll bleiben.

Das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg (Archivbild).

Foto: picture alliance / Markus Scholz

Das Publikum darf derzeit natürlich nicht ins Schauspielhaus kommen. 1000 Zuschauer können sich stattdessen online zur Streaming-Premiere dazuschalten, und zwar kostenlos. Voraussetzung: eine kurze Mail an online.redaktion@schauspielhaus.de mit dem Betreff „LiveStream“ bis Freitag um 14 Uhr.

OVG-Präsident: Entscheidung zu Schließungen nicht einfach für Richter

Der Ausgang der juristischen Verfahren gegen Schließungen wegen Corona ist laut Niedersächsischem Oberverwaltungsgericht (OVG) noch offen. „Die Zahlen steigen exponentiell, und dass das Land darauf reagieren muss, steht außer Frage“, sagte OVG-Präsident Thomas Smollich der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch).

Das des Niedersächsische Oberverwaltungsgericht Lüneburg (Archivbild).

Foto: picture alliance / dpa

„Welche Entscheidung aber unser zuständiger Senat nun zu der Frage trifft, ob etwa das Schließen von Restaurants ein verhältnismäßiges Mittel ist, um Kontakte zu reduzieren, vermag ich nicht zu sagen.“ Es gelte, richterliche Unabhängigkeit zu wahren. Bei 24 Verfahren in nur zwei Tagen könne durchaus von einer Welle gesprochen werden. Die Entscheidungen seien nicht leicht, sagte Schmollich dem Blatt. „Aber auch unsere Richter stehen im Leben, beobachten die Entwicklung und haben den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit abzuwägen.“

236 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein – 7 weitere Tote

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 236 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie die Regierung am Dienstagabend mitteilte, haben sich seit Beginn der Pandemie somit 8831 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen bei 142 gelegen, davor bei 161.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg am Montag um 7 auf 190. Im Krankenhaus werden derzeit 110 Covid-19-Patienten behandelt – am Montag waren es noch 94. Rund 5500 Menschen in Schleswig-Holstein gelten nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) als genesen.