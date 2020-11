Hamburg. Noch bis zum 26. November 2020 können sich junge Hamburger und Hamburgerinnen für den Bertini-Preis bewerben. Gesucht werden engagierte Menschen, die mit ihren Projekten und Vorhaben ein Zeichen für Menschlichkeit setzen und Courage zeigen, um Unrecht, Ausgrenzung oder Gewalt gegen Menschen zu bekämpfen.

Junge Menschen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren können sich einzeln oder in Gruppen bewerben – oder von Dritten für ihr couragiertes Eintreten gegen Unrecht oder ihre Projekte zur Erinnerungsarbeit für die Auszeichnung vorgeschlagen werden. Die Preise, die mit insgesamt 10.000 Euro dotiert sind, werden wie in jedem Jahr am 27. Januar verliehen.

Bewerbungen bitte an Andreas Kuschnereit, Schulbehörde, Hamburger Straße 31, 22083 Hamburg oder an andreas­.kuschnereit@bsb.hamburg.de – weitere Informationen gibt es unter www.bertini-preis.hamburg.de.