Hamburg. Die Hoffnung stirbt zuletzt: Prominente Politiker aus Hamburg haben sich in ersten Reaktionen auf den noch ungewissen Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2020 sehr zurückhaltend gezeigt. Donald Trump oder Joe Biden? Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) präsentierte sich bei Twitter optimistisch. Sie hat den Tweet von Joe Biden weiterverbreitet, in dem es sinngemäß heißt: „Den Glauben aufrechterhalten. Wir gewinnen!“ Fegebank fragte außerdem mitten in der Nacht auf Twitter: „Und, wer ist noch wach?“ Eine Frage, die sicher viele Hamburger mit "Ich" beantwortet hätten. Wie schon beim unerwarteten Wahlsieg Trumps 2016 wollten viele die guten Chancen des Amtsinhabers auf "4 more years" nicht wahrhaben.

Als einer der ersten aus dem deutschen Außenministerium meldete sich der Hamburger Staatsminister Niels Annen (SPD). „Insgesamt haben Wahlforscher und Beobachter die Mobilisierungsfähigkeit von Präsident Trump auch in den letzten Tag und am entscheidenden Wahltag unterschätzt, aber letztlich war man nach 2016 auch auf Überraschungen eingestellt“, sagte Annen am Morgen im Deutschlandfunk.

Twitter: Hamburger Reaktionen auf die US-Wahl

Ich bin vor fast drei Stunden aufgestanden. Voller Hoffnung und Aufregung. Und ganz ehrlich? Ich bin gerade den Tränen nah. #Election2020 — Stefanie von Berg (@Stefanie_vBerg) November 4, 2020

In der Bucerius Law School war die übliche Wahlparty am Dienstag ausgefallen wegen der Corona-Pandemie und der Kontaktbeschränkungen, die in Hamburg gelten. Allerdings hatte Moderator David Patrician seine Talkgäste (zwei waren über Zoom zugeschaltet) über Stunden wach gehalten – und damit wohl auch die User, die im Livestream zusehen und Fragen stellen konnten.

Zu Beginn der Veranstaltung hatte der – sich selbstredend unabhängig gebende – US-Generalkonsul Darion Akins noch einmal auf die Besonderheiten des amerikanischen Wahlsystems hingewiesen. Die Namen Trump oder Biden fielen gar nicht. Es ging bei Akins um den „Amtsinhaber“ und den „Herausforderer“. Und trotz aller aktuellen Kritik an den Untiefen des speziellen US-Systems mit dem Prinzip, dass ein Gewinner in einem Bundesstaat alle Wahlmännerstimmen dort erhält, sagte der Diplomat mit Blick auf die über 240 Jahre alte Geschichte der US-Demokratie: „Das Wahlsystem ist eines der transparentesten und fairsten.“

Der Satz, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, hat in der üblichen Zitierweise noch einen Anhang: Aber sie stirbt.