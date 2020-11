Holzkiste mit Knochenteilen auf Baustelle gefunden

Hamburg. Auf einer Baustelle an der Hamburger U-Bahnstation Rathaus ist am Dienstag eine Holzkiste mit Knochenteilen gefunden worden. Um welche Art von Überresten es sich handelt, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Der Fund werde noch untersucht. Am Fundort habe es "gerochen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Darum sei auch die Umweltbehörde verständigt worden. "Abendblatt.de" berichtete, aus der Kiste sei eine Flüssigkeit gelaufen. Es könne sich auch um ein altes Grab handeln, darum werden möglicherweise auch Historiker an der Untersuchung beteiligt.