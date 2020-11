Gegen Hass im Netz: Mehrere Wohnungen in Hamburg durchsucht

Hamburg. Im Rahmen eines europaweiten Aktionstags gegen Hass und Hetze im Internet haben das Bundeskriminalamt (BKA) und die Polizei am Dienstagmorgen auch mehrere Wohnungen in Hamburg durchsucht. In der Hansestadt habe es sieben Durchsuchungen gegeben, teilte die Polizei mit. Insgesamt seien in Deutschland im Rahmen des Aktionstags 83 Wohnungen und andere Objekte durchsucht worden. Bei der sechsten Auflage hätten sich in diesem Jahr neben elf deutschen Bundesländern auch sechs europäische Staaten beteiligt.

In Hamburg habe es sich beispielsweise um einen 17-Jährigen gehandelt, der den Angaben zufolge Hakenkreuze und Bilder von Adolf Hitler gepostet haben soll. Auch die Wohnung eines 67 Jahre alten Mannes sei durchsucht worden, weil er schwere Straftaten im Netz gebilligt habe. Die Beamten nahmen den Verdächtigen demnach Handys und Computer ab, die nun ausgewertet werden.