Stapelfeld. Weil der Fahrer eines mit Baumstämmen beladenen Lasters auf der Autobahn 1 bei Stapelfeld (Kreis Stormarn) das Ende eines Staus übersehen hat, sind am Dienstagmorgen vier Menschen verletzt worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge versuchte der Lastwagenfahrer, nach links auszuweichen, wie die Polizei mitteilte. Dennoch wurde ein Pritschenwagen auf der rechten Spur so stark gerammt, dass er nach links gegen die Mittelleitplanke geschleudert wurde. Außerdem schrammte der Lastwagen an zwei weiteren Lkw entlang, kippte in Folge dessen um und kam seitlich auf zwei der drei Spuren zum Liegen.

Der Fahrer des Pritschenwagens wurde bei dem Unfall lebensgefährlich, sein Beifahrer leicht verletzt. Zudem ist den Angaben zufolge einer der Lastwagenfahrer leicht verletzt worden und ein Ersthelfer erlitt einen Schock. Der Unfallfahrer blieb demzufolge unverletzt. Am Vormittag war die Polizei noch von sechs Verletzten ausgegangen.

Die Autobahn blieb für die Unfallaufnahme und der Bergung des Lastwagens und der Baumstämme durch einen Kran mehrere Stunden lang gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck ist zudem ein Gutachter an die Unfallstelle geschickt worden.

Der Verkehr hatte sich der Hamburger Verkehrsleitstelle zufolge zwischenzeitlich auf etwa zehn Kilometer gestaut. Die Vollsperrung in Richtung Norden dauerte mehr als fünf Stunden.