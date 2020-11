Corona-Krankenstand führt zu einzelnen Engpässen an Schulen

Hamburg. An Hamburger Schulen kommt es wegen coronabedingter Ausfälle von Lehrkräften zu einzelnen Engpässen. Das räumte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag bei NDR 90,3 ein. Zwar sei die eigentliche Zahl der von Corona betroffenen Lehrkräfte so gering, dass man sie kompensieren könne. "Viel schwieriger ist in der Tat, dass viele - was ja nicht verkehrt ist - bei Erkältungsanzeichen jetzt zu Hause bleiben." Auch werde manchmal "ein halbes Kollegium in Quarantäne geschickt", wenn ein infizierter Schüler mit besonders vielen Lehrern in Kontakt gewesen ist.

Dann könne es vorkommen, dass Schüler auch mal vier Tage zu Hause lernen müssen, sagte Rabe. "Aber wir versuchen als Schulbehörde, dann gegenzusteuern und den Schulbetrieb möglichst schnell wieder hochzufahren."

Insgesamt sei das Risiko für Lehrkräfte, sich in der Schule zu infizieren, mit einer Quote von 9:1 aber gering. "Das heißt, von 10 infizierten Lehrkräften hat nur eine sich in der Schule angesteckt, fast alle dagegen zu Hause." Auch die Zahl der zur Risikogruppe zählenden Lehrerinnen und Lehrer sei in Hamburg vergleichsweise gering. "Das alles sind zusammen vielleicht zwei Prozent, drei Prozent aller Lehrkräfte", sagte Rabe.