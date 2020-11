IHK warnt Kommunen vor weiteren Steuererhöhungen

Kiel. Die Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein hat die Kommunen aufgerufen, jetzt nicht weiter an der Steuerschraube zu drehen. Auch in diesem Jahr habe sich der stetige Anstieg der Hebesätze im Land fortgesetzt, erklärte die IHK am Dienstag. 23 Gemeinden ab 2000 Einwohnern hätten ihre Gewerbesteuerhebesätze angehoben. Dies entspricht einem Anteil von 11 Prozent. Im Jahr 2019 waren es sogar 20 Prozent. Bei der Grundsteuer B, die auf Grundbesitz erhoben und auch auf Mieter umgelegt wird, nahmen 17 Prozent der Gemeinden Erhöhungen vor, nach 25 Prozent im Jahr davor.

Die Corona-Krise belaste die Wirtschaft weiterhin stark, erklärte die IHK. "Deshalb benötigen die Unternehmen jetzt mehr denn je ein konstantes Hebesatzniveau bei den Gewerbe- und Grundsteuern", sagte IHK-Präsidentin Friederike C. Kühn. "Das Vermeiden von Steuererhöhungen sollte trotz schwieriger Haushaltslage vorrangige Maxime bei den anstehenden Haushaltsentscheidungen in den Kommunen sein."

Der durchschnittliche Hebesatz bei der Gewerbesteuer in Schleswig-Holstein beträgt derzeit 365 Prozent (2019: 363 Prozent). Dabei liegt die Spannweite zwischen 267 Prozent in Bosau (Kreis Ostholstein) und 450 Prozent in Kiel und Lübeck. Bei der Grundsteuer B stieg der Hebesatz im Land zum Vorjahr um durchschnittlich sechs Punkte auf 379 Prozent. Hier schwanken die Werte zwischen 250 Prozent in Rellingen (Kreis Pinneberg) und 700 Prozent in Glücksburg. Die IHK befragt jährlich Gemeinden ab 2000 Einwohnern zu den Steuersätzen.