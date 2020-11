Neujahrsempfang der Landesregierung abgesagt

Kiel. Der traditionelle Neujahrsempfang der schleswig-holsteinischen Landesregierung im Januar fällt diesmal wegen der Corona-Pandemie aus. Dies gab Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag bekannt. "Ein Empfang mit vielen Begegnungen und Gesprächen wird aufgrund der Corona-Pandemie Anfang Januar noch nicht möglich sein", erklärte er. "Ich bedauere das sehr, aber es wäre verantwortungslos, jetzt so eine Veranstaltung zu organisieren." Der Neujahrsempfang 2021 sollte mit 250 Gästen am 7. Januar im Theater Itzehoe stattfinden.