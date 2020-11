Corona: Schon fünf Heimbewohner in Norderstedt gestorben

Norderstedt. Drei an Covid-19 erkrankte Bewohner des Alten- und Pflegeheims Steertpogghoff in Norderstedt sind am Wochenende gestorben. Wie der Kreis Segeberg am Montag mitteilte, handelte es sich um zwei Frauen im Alter von 98 und 88 Jahren sowie einen 93-jährigen Mann. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten in dem Pflegeheim auf fünf. Allein im "Steertpogghoff" hatten sich nach früheren Angaben mindestens 33 Bewohner und 9 Mitarbeiter infiziert. Die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit Covid-19 im Kreis Segeberg erhöhte sich auf zwölf.

Corona-Tests im ebenfalls betroffenen Alten-Pflegeheim "Haus im Park" in Norderstedt ergaben, dass dort jetzt insgesamt vier Mitarbeiter sowie 16 Bewohner mit dem Virus infiziert sind. Beide Heime stehen weiterhin unter Quarantäne.

Insgesamt 17 Menschen im Kreis Segeberg werden zurzeit in einer Klinik versorgt, davon eine auf der Intensivstation. Kreisweit habe es seit Freitagnachmittag bis Montagnachmittag 115 nachgewiesene Corona-Neuinfektionen gegeben. "Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens im Infektionsschutz ist es derzeit nicht mehr möglich, die jeweiligen Ansteckungsquellen zu nennen", hieß es.