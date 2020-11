Hamburg: Sport nur draußen, Schleswig-Holstein auch indoor

Hamburg/Kiel. Der Teil-Lockdown hat auf den Sport in den Bundesländern unterschiedliche Auswirkungen. Während in Mecklenburg-Vorpommern Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in ihren Vereinen sowohl im Freien als auch in Hallen weiterhin trainieren dürfen, ist das in Hamburg und Schleswig-Holstein ausgeschlossen.

In Hamburg darf nur Individualsport allein oder zu zweit oder mit Mitgliedern des gemeinsamen Hausstandes getrieben werden, und das ausschließlich im Freien. Rehasport mit bis zu fünf Personen ist indes auch in Einrichtungen möglich. Da winken die meisten Vereine jedoch ab, weil ein so kleiner Kreis nicht kostendeckend sei.

In Schleswig-Holstein dürfen Freizeitsportler allein, zu zweit oder in Hausstandsgröße auch in Sporthallen, so sie denn geöffnet sind. Fitnessstudios, Schwimmhallen und Spaßbäder sind geschlossen. Durch die unterschiedlichen Anordnungen in den Ländern kann sich eine Art Sporttourismus entwickeln. Wer in Hamburg wohnt und beispielsweise nicht in der Halle Tennis spielen darf, könnte nach Schleswig-Holstein ausweichen.

Bei den Mitgliederzahlen beobachten die Sportverbände, dass die bisherige natürliche Fluktuation nicht wie in den Vorjahren funktioniert. Die Austritte, beispielsweise aus Altersgründen, wurden bislang von einer höheren Zahl an Eintritten mehr als kompensiert. In diesem Jahr unter Corona-Beschränkungen gebe es weiterhin Austritte, aber deutlich weniger Eintritte, sagte Maarten Malczak, Referatsleiter im Hamburger Sportbund (HSB). Zudem schwindet bei einigen Vereinsmitgliedern die Begeisterung, weiterhin Sport unter Corona-Auflagen zu treiben.