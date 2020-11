Hamburg. Die Handelskammer jubelt: Hamburg werde bald "die südlichste Stadt Skandinaviens". Es ist ein europäisches Mega-Projekt, das für Schleswig-Holstein und Hamburg eine enorme Bedeutung hat – und von den Kritikern als Beispiel für überdimensionierte Verkehrsplanung gesehen wird. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat nun sechs Klagen gegen den Fehmarnbelt-Tunnel abgewiesen, der zwischen Dänemark und Deutschland, zwischen Rødby auf Lolland und Fehmarn entstehen soll.

Dabei haben die Richter am Dienstag den Planfeststellungsbeschluss bestätigt. Der Tunnel kann nach jahrelangem Hickhack gebaut werden. Und der deutsch-dänische Staatsvertrag zur festen Fehmarnbeltquerung sei völkerrechtlich bindend, so die Richter. Der Planfeststellungsbeschluss habe der Überprüfung standgehalten, sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Bier in der Urteilsbegründung.

Umweltschützer: Gericht ist Sorgen um Ostsee nicht gefolgt

Die Unternehmensverbände im Norden (UVNord) haben die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes zum Bau des Ostseetunnels nach Dänemark begrüßt. „Endlich haben wir eine klare Entscheidung zur Realisierung des Jahrhundertbauwerks über den Fehmarnbelt, auf das die norddeutsche Wirtschaft seit Jahrzehnten sehnsüchtig wartet“, sagte UVNord-Präsident Uli Wachholtz.

Die Hamburger Handelskammer sprach in einer Mitteilung davon, dass der Fehmarnbelttunnel die "notwendigen Kapazitäten für die neue S-Bahn-Linie 4, die zukünftig Hamburg und Bad Oldesloe verbinden wird", schaffe. Die S4 sei ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende in der Metropolregion Hamburg.

Die Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion reagierte erleichtert auf das Urteil. Es sei ein gutes Zeichen für die Metropolregion Hamburg, hieß es in einer Mitteilung.

Der Naturschutzbund Nabu hat mit Enttäuschung auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Fehmarnbelttunnel reagiert. „Wir sind erstmal enttäuscht, dass das Gericht unseren Sorgen um den Schutz von Ostsee, von Schweinswalen und von Meeresenten nicht gefolgt ist“, sagte Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger. Bedenken der Naturschützer seien quasi weggewischt worden, so Krüger. Erleichtert ist der Nabu allerdings darüber, dass die Planungen in einem Punkt noch ergänzt werden müssen: bei streng geschützen Riffen im Bereich der Tunneltrasse muss laut Gericht noch nachgebessert werden. Die Tunnelplaner haben bereits ein ergänzendes Verfahren zugesagt.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz erklärte, die Grünen seien von der "Sinnhaftigkeit des Projekts mit seinen ganz erheblichen ökologischen wie ökonomischen Risiken" weiterhin nicht überzeugt. Vor Gericht sei es nur um die Rechtmäßigkeit der Planungen gegangen.

Die Reederei Scandlines hat derweil eine bessere Straßenanbindung des Fährhafens in Puttgarden auf Fehmarn gefordert. „Die geplante Anbindung ist für uns nur eine marginale Anpassung und weiterhin eine signifikante Herabstufung im Vergleich zu der aktuellen Anbindung und durchaus zugunsten unseres staatlichen Tunnelkonkurrenten“, sagte Scandlines-Chef Søren Poulsgaard Jensen. Die bisherige Lösung könne das Unternehmen nicht akzeptieren und werde sie örtlich wie in der EU anfechten, sagte Jensen. Erleichtert zeigte sich die Reederei über die in der mündlichen Urteilsbegründung berücksichtigte Schiffssicherheit. „Ohne die schriftliche Urteilsbegründung gelesen zu haben, freut sich Scandlines besonders darüber, dass das Gericht die Schiffssicherheit berücksichtigt und die Transportschuten, mit denen Aushubmaterial nach Dänemark gebracht werden soll, den Scandlines-Fähren Vorfahrt lassen müssen, um den Fährbetrieb während der Bauphase so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.“

Tunnel soll Fahrzeit Hamburg-Kopenagen verkürzen

Der 18 Kilometer lange Tunnel (Absenktunnel) soll eine Autobahn sowie eine Eisenbahnstrecke mit neuer ICE-Verbindung zwischen Kopenhagen und Hamburg enthalten. Die Fahrzeit zwischen beiden Metropolen soll sich von 4:30 Stunden (mit Bahn und Fähre) auf 2:30 Stunden reduzieren. Die Bauzeit ist mit sechseinhalb Jahren veranschlagt. Die Dänen finanzieren den Tunnel. Allerdings muss die deutsche Seite den Anschluss garantieren, also eine neue Brücke oder einen Tunnel zwischen dem Festland und Fehmarn bauen (Fehmarnsund).

Und die Bahnstrecke Richtung Hamburg muss ausgebaut werden. Hier fürchten vor allem Anwohner in Hamburg-Wandsbek mehr Belastung durch Lärm sowie das Abholzen von Bäumen. Auf der Strecke ist auch die S4 geplant, die aus Hamburg ostwärts Richtung Ahrensburg führen soll.

Konkret musste das Bundesverwaltungsgericht in drei Verfahren ein Urteil finden.

Umweltschützer und Fährunternehmen wandten sich gegen den deutschen Planfeststellungsbeschluss zur Querung zwischen Fehmarn und Lolland. Weiterhin reichten ein Bauer und die Stadt Fehmarn Klagen ein (Az. BVerwG 9 A 7.19 u.a.). Die Stadt Fehmarn klagte wegen der Erweiterung der Aufgaben ihrer Feuerwehr auf den Tunnel.

Gegner des Fehmarnbelt-Tunnels zweifelten auch die Verkehrsprognosen für den Auto- und Eisenbahntunnel an und rügten, dass die Umweltauswirkungen, zum Beispiel auf Schweinswale und Riffe in der Ostsee, von den Planern nicht korrekt eingeschätzt worden seien.