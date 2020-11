St. Pauli sagt Mitgliederversammlung am 15. November ab

Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat die für den 15. November geplante Mitgliederversammlung im Millerntor-Stadion abgesagt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung auf den 17. Dezember verschoben und als Video-Versammlung abgehalten, teilte der Verein am Sonntag mit. "Alle zur ursprünglichen Mitgliederversammlung gestellten Anträge verlieren ihre Gültigkeit und müssen gegebenenfalls neu gestellt werden", heißt es. Zudem sei eine außerordentliche Mitgliederversammlung für Mai 2021 in Planung.

"In dieser pandemischen Krisensituation müssen wir alle flexibel denken und handeln. An erster Stelle steht immer der Gesundheitsschutz und dem müssen wir uns als Verein und auch als Gesellschaft unterordnen, auch wenn es in diesem Fall heißt, dass wir unser höchstes Gremium nicht in gewohnter Form einberufen können", sagte Präsident Oke Göttlich.