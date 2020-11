Prostituierte getötet: Beschuldigter in Untersuchungshaft

Rendsburg. Rund einen Monat nach dem gewaltsamen Tod einer 40 Jahre alten Frau in Rendsburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Gegen den 40-jährigen, in Rendsburg lebenden Mann hat das Amtsgericht Kiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel am Sonntag mitteilten.

Die Frau war Ende September den Angaben zufolge mit stumpfer Gewalteinwirkung sowie dem Überziehen einer Plastiktüte über den Kopf getötet worden. Ein Zeuge hatte die Getötete am Abend des 28. September in einer Wohnung in Rendsburg entdeckt. Die 40-Jährige war dort den Angaben zufolge der Prostitution nachgegangen. Der am Freitag festgenommene mutmaßliche Täter wurde von den Ermittlern als letzter Freier des Opfers ermittelt. Ein Abgleich von am Tatort gesicherten molekulargenetischen Spuren mit der DNA des Beschuldigten habe den Tatverdacht erhärtet, teilten die Ermittlungsbehörden weiter mit.

Gegen den nicht vorbestraften Beschuldigten liefen den Angaben zufolge in der Vergangenheit bereits Ermittlungsverfahren wegen Sexualdelikten, ohne dass diese ihm bisher mit hinreichender Sicherheit hätten nachgewiesen werden können.

Die Ermittlungen dauern an. Sie konzentrieren sich nun insbesondere auch auf Erkenntnisse zur Person des Beschuldigten und seines Vorlebens. Weitere Erklärungen wurden zunächst nicht abgegeben.