Weiche Flensburg gewinnt Spitzenspiel gegen Teutonia mit 2:1

Hamburg. Am vorerst letzten Spieltag vor der coronabedingten Saisonpause haben die Regionalliga-Fußballer von Weiche Flensburg ihre Tabellenführung ausgebaut. Der Spitzenreiter gewann beim Tabellenzweiten Teutonia 05 Ottensen mit 2:1 und hat nach dem achten Sieg jetzt acht Punkte Vorsprung auf die Hamburger. Kevin Schulz und Christopher Kramer per Foulelfmeter stellten bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg, der eingewechselte Abdel Hathat konnte nur noch verkürzen. Für Teutonia war es die vierte Niederlage in Serie.

Im zweiten Spiel schaffte der Nachwuchs des Hamburger SV mit einem 3:1-Erfolg bei Holstein Kiel II den Sprung unter die ersten fünf Teams, die im Frühjahr eine Meisterrunde spielen sollen. Erst in der zweiten Hälfte fielen die Treffer: Ogechika Heil, Robin Meißner und Profi-Leihgabe Xavier Amaechi waren für den HSV erfolgreich, für Kiel traf Justin Njinmah.

Die Partien Eintracht Norderstedt gegen Heider SV, Altona 93 gegen Drochtersen/Assel und Lüneburger SK Hansa gegen Phönix Lübeck fielen aus. Der FC St. Pauli II hatte spielfrei.