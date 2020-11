Nord-Grüne gegen LNG-Terminal in Brunsbüttel

Kiel. Die Grünen in Schleswig-Holstein wollen das im Koalitionsvertrag mit CDU und FDP verankerte Terminal für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Brunsbüttel stoppen. Ein Landesparteitag beschloss die Ablehnung des Vorhabens. Der Landesvorsitzende Steffen Regis sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag zu dem Beschluss vom Vorabend, seit Unterzeichnung des Koalitionsvertrages vor über drei Jahren gebe es wichtige neue Erkenntnisse über klimaschädliche Wirkungen. Dies gelte besonders für austretendes Methan.

"Methan wird ständig über den Schornstein in die Luft abgegeben", heißt es in dem Beschluss. "Abgesehen davon brauchen LNG-betriebene Motoren immer noch eine Dieseleinspritzung, um das zündunwillige Methan überhaupt zu verbrennen." LNG-Gas sei nicht die Lösung der Klimakrise, sondern verschärfe diese. Die Grünen würden nun das Gespräch mit ihren Koalitionspartnern suchen, sagte Regis. Der Parteitag setzte sich ausdrücklich auch dafür ein, das Projekt nicht länger mit Landesmitteln zu unterstützen.

Das LNG-Projekt stehe zwar im Koalitionsvertrag, aber dieser sei keine Bibel, hatte die Co-Landesvorsitzende Ann-Kathrin Tranziska vor dem Parteitagsbeschluss gesagt. "Wir sollten noch einmal darüber reden."