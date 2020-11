Vor dem Teil-Lockdown: "Wir feiern den Kiez-Abschied"

Hamburg. Am letzten Wochenende vor dem Teil-Lockdown haben sich Partyschwärmer auf den sichtlich entvölkerten Ausgehmeilen Hamburgs auf die wenig feierträchtigen Wochen im November eingestimmt. "Wir feiern den Kiez-Abschied, bevor es nicht mehr geht", sagt die 28-jährige Jennifer, die mit einer Freundin als Teufelin verkleidet vor einem Stripclub auf St. Pauli unterwegs ist - und vielen aus der Seele spricht. Es ist Halloween, der letzte Samstag vor Inkrafttreten der härtesten Ausgehbeschränkungen seit dem Frühjahr. Ab Montag müssen alle Bars und Restaurants wegen der Corona-Krise bis mindestens Ende November schließen. "Wenn es hier irgendwann wieder los geht, sind wir die ersten, die am Start sind", kündigt Jennifer an.

Die Große Freiheit ist eigentlich bekannt für wilde Nächte, dichtes Gedränge und viel bunte Leuchtreklame. An diesem Wochenende prägen Dunkelheit, Leere und verstärkte Polizeipräsenz den Kiez in der Hansestadt. "Normalerweise sind hier an einem Samstag um die Jahreszeit rund 22 000 Menschen, jetzt sind es vielleicht 2000", sagt ein Polizist, der gemeinsam mit seinen Kollegen den Kiez kontrolliert. Grund dafür sei unter anderem die bereits eingeführte Sperrstunde, nach der alle Gaststätten zwischen 23 und 5 Uhr schließen müssen.

Auch im beliebten Schanzenviertel sind am Samstag deutlich weniger Gäste als üblich unterwegs. Pünktlich zur Sperrstunde um 23 Uhr ist die Reihe an Bars auf dem Schulterblatt leer. Keine Stühle und Tische stehen mehr draußen, die Schirme sind eingeklappt. Kleine Gruppen junger Menschen machen sich auf den Weg nach Hause.