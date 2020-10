Corona: Neuer Rekord im Norden – Hamburgs Handel gibt nach

Schleswig-Holstein hat am Mittwoch den höchsten Tagesanstieg an Neuinfektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vermeldet.

Hamburg. Angesichts steigender Infektionszahlen gibt Hamburgs Erster Bürgermeister heute bereits zum vierten Mal während der Corona-Krise eine Regierungserklärung ab. Diese können Sie hier ab 13.30 Uhr live verfolgen.

Tschentscher spricht wegen der massiv steigenden Neuinfektionen seit Tagen von einer ernsten Lage. Ebenfalls am Mittwoch ist eine weitere Videoschalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) anberaumt, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Auch Schleswig-Holstein vermeldet am Mittwoch derweil einen neuen Rekord bei Neuinfektionen. Die Hamburger Einzelhändler wollen wegen Corona indes auf eine frühere Forderung nach verkaufsoffenen Sonntagen im Advent verzichten.

Lesen Sie hier die Corona-Nachrichten für den Norden am Mittwoch, 28. Oktober:

Neuinfektionen: Rekordstand in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 278 Corona-Neuninfektionen registriert worden – so viele wie noch nie seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr.

Die Landesregierung veröffentlichte die Zahlen am Mittwochmorgen im Internet. Zuletzt waren am Montag 164 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden.

Handel gibt verkaufsoffene Adventssonntage auf

Trotz großer Zurückhaltung der Kunden beim verkaufsoffenen Sonntag am vergangenen Wochenende will Hamburgs City-Management an den Plänen für die nächste Veranstaltung dieser Art am 8. November festhalten. Eine Umfrage habe ergeben, dass die Händler in der Corona-Krise auf jeden Fall jeden Tag wollen, den sie wirtschaftlich nutzen können, sagt Brigitte Engler vom City-Management. "Es geht um das Überleben." Das City Management repräsentiert eigenen Angaben zufolge mehr als 850 Unternehmen in der Hamburger Innenstadt und der HafenCity.

Brigitte Engler (Citymanagement)

Foto: Andreas Laible / HA

Sie gehe davon aus, dass am 8. November neben der Innenstadt und der HafenCity auch Geschäfte in den Bezirken mitmachen, sagte Engler. "Seit jeher hat der Sonntag im November für uns die höchste Bedeutung, weil die Menschen dann schon die ersten Weihnachtsgeschenke kaufen." Es sei immer mit Abstand der wirtschaftlich erfolgreichste Sonntag gewesen.

Eine Diskussion über Öffnungen an Adventssonntagen als Ausnahme in der Pandemie-Zeit werde das City Management nicht mehr führen. Man werde dieses Thema nicht noch einmal aufnehmen, sagte Engler. "Wir hatten das im April als Wunsch formuliert." Aber das sei in Hamburg undenkbar.

Hamburger Schnelltest-Hersteller gerüstet

Das Bundesgesundheitsministerium setzt auf einen massiv steigenden Einsatz von Antigen-Schnelltests in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Dafür hat das Ministerium mit den Herstellern konkrete Vereinbarungen geschlossen, wie ein Sprecher der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) mitteilte. Vereinbart worden seien demnach Auslieferungsmengen "von mindestens sechs Millionen Covid-19-Antigentests im Oktober, neun Millionen im November und 11,5 Millionen im Dezember".

Lieferengpässe sind nach Angaben verschiedener Hersteller nicht abzusehen. So sagte der Geschäftsführer des Hamburger Herstellers Medsan, Thomas Wüstefeld, es gebe derzeit eine tägliche Kapazität von 400.000 Schnelltests. Bis Mitte November werde eine Kapazität von einer Million Antigentests pro Tag angestrebt. "Wir können die Nachfrage decken und erwarten auch in Zukunft keine Lieferengpässe", sagte Wüstefeld der NOZ.

Carsharing krisenfester als Nahverkehr

Autohändler verzeichnen eine hohe Nachfrage und sind überzeugt, dass ein gewachsenes Sicherheitsbedürfnis in der Corona-Pandemie eine der Ursachen ist. Im eigenen Pkw fühlten sich die Menschen besser vor Ansteckung geschützt als in Bussen und Bahnen, heißt es. Das legen auch Zahlen nahe, die der Carsharing-Anbieter Share Now jetzt über die Nutzung seiner etwa 1100 Fahrzeuge in Hamburg während des ersten Halbjahres 2020 offengelegt hat.

Demnach ging die Nutzung von Carsharing-Autos in den ersten Monaten der Krise in der Hansestadt weniger stark zurück als die Nutzung des öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV). "Carsharing bietet ein als risikoarm wahrgenommenes Verkehrsmittel – das Auto", interpretiert Share-Now-Chef Olivier Reppert diese Entwicklung.

Laut der Studie, die das Gemeinschaftsunternehmen von BMW und Daimler mit der Beratungsfirma mib erstellt hat, ging die Zahl der Buchungen bei ihm im März um 62 Prozent zurück, die Zahl der ÖPNV-Nutzer aber um 80 Prozent. Danach sei die Nachfrage nach Carsharing-Wagen zudem im Vergleich stärker gewachsen. Und: Zeitweise hätten die Kunden in Hamburg die Autos sogar insgesamt länger genutzt als vor der Krise.

